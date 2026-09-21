Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Savtak'ın "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi. Peki, Sedat Savtak kimdir, kaç yaşında, nereli? Sedat Savtak dizi ve filmleri...
SEDAT SAVTAK KİMDİR?
Sedat Savtak, 1963 yılında Eskişehir'de doğdu. 1987-1988 yılında Mimar Sinan Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun oldu.1998'de Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. Oyuncu, 2006-2007 yıllarında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 2014-2019 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin ilk sezonunda Numan karakterini canlandırdı.
SEDAT SAVTAK DİZİ VE FİLMLERİ
Filmler
1984: Ortadirek Şaban
1987: Çil Horoz
2013: Rehber: Hz. Mevlana
2016: Alamet-i Kıyamet
Yakında: Öngörü
Diziler
2008: Talih Kuşu
2008: Büyük Buluşma
2009: Kollama - Sarı Cüneyt
2010: Güz Gülleri - Mümtaz Saruhan
2011: Kurtlar Vadisi Pusu - Kazım Kaşifoğlu
2014-2015: Diriliş Ertuğrul - Şehzade Numan
2015: Sungurlar - İstihbaratçı
2026: Mehmed: Fetihler Sultanı - Üstad Nador