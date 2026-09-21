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Sedat Savtak kimdir, kaç yaşında, nereli? Sedat Savtak dizi ve filmleri...

Sedat Savtak kimdir, kaç yaşında, nereli? Sedat Savtak dizi ve filmleri...

21.09.2026 14:59:00
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Haber Merkezi
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Sedat Savtak kimdir, kaç yaşında, nereli? Sedat Savtak dizi ve filmleri...

"Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde'Kazım Kaşifoğlu' karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak, "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verecek. Peki, Sedat Savtak kimdir, kaç yaşında, nereli? Sedat Savtak dizi ve filmleri...
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Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Savtak'ın "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi. Peki, Sedat Savtak kimdir, kaç yaşında, nereli? Sedat Savtak dizi ve filmleri...

SEDAT SAVTAK KİMDİR?

Sedat Savtak, 1963 yılında Eskişehir'de doğdu. 1987-1988 yılında Mimar Sinan Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun oldu.1998'de Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. Oyuncu, 2006-2007 yıllarında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 2014-2019 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin ilk sezonunda Numan karakterini canlandırdı.

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SEDAT SAVTAK DİZİ VE FİLMLERİ

Filmler

1984: Ortadirek Şaban

1987: Çil Horoz

2013: Rehber: Hz. Mevlana

2016: Alamet-i Kıyamet

Yakında: Öngörü

Diziler

2008: Talih Kuşu

2008: Büyük Buluşma

2009: Kollama - Sarı Cüneyt

2010: Güz Gülleri - Mümtaz Saruhan

2011: Kurtlar Vadisi Pusu - Kazım Kaşifoğlu

2014-2015: Diriliş Ertuğrul - Şehzade Numan

2015: Sungurlar - İstihbaratçı

2026: Mehmed: Fetihler Sultanı - Üstad Nador

İlgili Konular: #Kurtlar Vadisi #Kaşif Kozinoğlu #Sedat Savtak

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