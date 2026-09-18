Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında rapçi Sefo'nun da bulunduğu 18 ünlü gözaltına alındı. Peki, Sefo kimdir? Seyfullah Sağır (Sefo) kaç yaşında, nereli? Sefo neden gözaltına alındı?

SEFO KİMDİR?

Sefo adıyla tanınan şarkıcının gerçek adı Seyfullah Sağır'dır. 16 Mart 1998'de Samsun'da dünyaya geldi. Sefo, sanatçı kariyeri boyunca "Tutsak", "Derdi Ne?", "Başa Sar", "Isabelle", "Affettim" ve "Kördüğüm" gibi çalışmalar yayımladı. "Bilmem Mi?" ise sanatçının geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan çalışmalarından biri oldu.

SEFO NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada, Kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 18/09/2026 tarihinde 18 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir."