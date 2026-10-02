Sefo ve Çağla Boz’un uyuşturucu test sonucu belli oldu

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda örnekleri alınan rapçi Sefo'nun test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.

SEFO'NUN KAN, İDRAR VE SAÇ TESTLERİ NEGATİF

Soruşturma kapsamında 18 Eylül'de Jandarma ekiplerince operasyon düzenlenmiş, aralarında “Sefo” adıyla tanınan Seyfullah Sağır'ın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Adli Tıp Kurumu'nda test veren Sefo, sonuçların kendisine ulaştığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Sefo, yaptığı paylaşımda evinde gerçekleştirilen aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını belirterek, kendisinden alınan kan, idrar ve saç örneklerinin incelenmesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde tespit edilmediğini açıkladı.

“SÜRECE SAYGIYLA YAKLAŞTIM”

Hukuki sürece ilişkin değerlendirmesinde Sefo, soruşturmanın ilk gününden itibaren devlet kurumlarına ve yürütülen sürece saygılı davrandığını ifade etti.

Test sonuçlarının kamuoyuyla paylaşmak istediği en net bilgi olduğunu belirten Sefo, soruşturma sürecinde görev yapan kamu görevlilerine de teşekkür etti.

ÇAĞLA BOZ'UN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Soruşturma kapsamında test sonuçları belli olan isimlerden oyuncu Çağla Boz'un sonucunun ise pozitif çıktığı bildirildi.

Boz'dan alınan saç örneğinde kokain tespit edildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında diğer şüphelilere ilişkin adli sürecin devam ettiği belirtildi.