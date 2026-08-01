Şehri bırakıp köye döndüler: 18 kadından zirvede hasat...

Ürettikleri yaban mersinini pazarlamada yaşadıkları güçlükleri aşmak amacıyla 2022 yılında Candarlı Kadınları Yaban Mersini Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kuran 18 kadın üretici, kooperatif sayesinde daha geniş pazarlara ulaşma imkanı buldu.

Kent merkezinde yaşarken yeniden Candarlı Mahallesi'ne dönen kadınlar, 850 metre rakımdaki bahçelerinde dikim, gübreleme, budama, hasat, paketleme ve sevkiyat dahil yaban mersini üretiminin tüm aşamalarını kendileri yürütüyor.

Yıllık 30 ila 40 ton yaban mersini üreten kadınlar, yurt içi pazarının yanı sıra İngiltere ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de ihracat yapıyor.

Kadın üreticiler, tarımda kadın emeğinin görünürlüğünü artırıyor.

ORGANİK ÜRETİME YÖNELİK EĞİTİM ALDILAR

Kooperatif başkanı Hülya Can, AA muhabirine, yaban mersini üretiminin köye dönüşü teşvik ettiğini söyledi.

Ailesinin köyde yaşamasına rağmen uzun yıllar Bursa merkezde yaşadığını belirten Can, üretimin başlamasıyla birçok ailenin yeniden Candarlı'ya döndüğünü ifade etti.

Can, yıllık 30 ila 40 ton ürettikleri yaban mersinini yurt içindeki müşterilerin yanı sıra İngiltere ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de ihraç ettiklerini vurgulayarak, bölgede yaban mersini üretim alanının çevre köylerle birlikte yaklaşık 1000 dekara ulaştığını kaydetti.

Toprak ve iklim koşullarının üretime elverişli olduğunu dile getiren Can, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında organik üretime yönelik eğitim aldıklarını ve kullandıkları gübre ile bitki koruma ürünlerini doğal yöntemlerle kendilerinin hazırladığını anlattı.