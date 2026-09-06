'Seksenler'in Nazlı’sı Yasemin Baştan'dan Serhat Mustafa Kılıç'a veda: 'Seni hep bu halimizle hatırlayacağım'

“Seksenler” dizisinde “Ergun Plak” karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç’ın İstanbul Kağıthane’deki evinde ölü bulunmasının ardından rol arkadaşı Yasemin Baştan’dan veda paylaşımı geldi.

Dizide Kılıç’ın canlandırdığı Ergun ile Yasemin Baştan’ın hayat verdiği Nazlı karakterlerinin aşk hikayesi uzun süre ekranlara taşınmıştı.

YASEMİN BAŞTAN’DAN DUYGUSAL VEDA

Serhat Mustafa Kılıç ile birlikte çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Yasemin Baştan, rol arkadaşına şu sözlerle veda etti:

“Ben seni her zaman bu halimizle hatırlayacağım. Allah'ım rahmet eylesin, merhametiyle muamele etsin sana. Mekanın cennet olsun Serhat'ım.”

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Serhat Mustafa Kılıç, İstanbul’un Kağıthane ilçesindeki evinde ölü bulundu.

Yaklaşık 1-2 gündür kendisinden haber alınamadığı belirtilen Kılıç’ın, kız arkadaşı tarafından evinde koltuk üzerinde hareketsiz halde bulunduğu aktarıldı.

İlk incelemede oyuncunun göz çevresi ile kol ve bacaklarında morluklar bulunduğu belirtildi. Kılıç’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor.

“SEKSENLER” DİZİSİNDE BİRLİKTE ROL ALMIŞLARDI

Kılıç, “Seksenler” dizisinde canlandırdığı Ergun karakteriyle tanınmıştı. Yasemin Baştan ise dizide Nazlı karakterine hayat vermişti.

Dizide birbirine aşık iki karakteri canlandıran Kılıç ve Baştan’ın sahneleri, yapımın öne çıkan hikayelerinden biri olmuştu.