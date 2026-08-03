NOW Ana Haber Bülteni'nin sunucusu Selçuk Tepeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ekranlara kısa bir süre ara vereceğini duyurdu. Peki, Selçuk Tepeli NOW TV'den ayrıldı mı? Selçuk Tepeli NOW TV'den neden ayrıldı?

SELÇUK TEPELİ NOW TV'DEN AYRILDI MI?

NOW Ana Haber Bülteni'nin sunucusu Selçuk Tepeli, yaptığı resmi açıklamada ekranlara bir süre ara verme kararı aldığını duyurdu.

SELÇUK TEPELİ NOW TV'DEN NEDEN AYRILDI?

Selçuk Tepeli'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, NOW Ana Haber'deki görevine ilişkin "bir mola verme kararı aldığını" ifade ettiği görüldü. Paylaşımında altı sezon süren yoğun yayın döneminin ardından bir süre ekranlardan uzak kalacağını belirten Tepeli, yeni sezonda ana haber bülteninin sunumunu Ozan Gündoğdu'nun üstleneceğini açıkladı.

Kamuoyuyla paylaşılan resmi açıklamada, görev değişiminin yeni sezon planlaması kapsamında gerçekleştirildiği belirtilirken, Tepeli'nin paylaşımında ekranlara ara verme kararı dışında farklı bir ayrılık gerekçesi yer almadı.

TEPELİ'DEN VEDA MESAJI: 'MÜSAADE' İSTEDİ

Paylaşımında çalışma arkadaşlarına ve izleyicilere teşekkür eden Tepeli, şu ifadeleri kullandı:

"Altı sezon boyunca hafta içi her akşam ekranda sizlerle buluşmak, memleketin ve dünyanın gündemini beraber ele almak tarifsiz bir onurdu. Ancak artık bir mola verme kararı aldım. Bana her zaman destek olan, haberin mutfağındaki değerli yol arkadaşım, Genel Yayın Yönetmenimiz Doğan Şentürk başta olmak üzere tüm NOW Haber ailesine ve elbette beni her akşam evlerine konuk eden sizlere yürekten teşekkür ederim. Yeni sezonda ekranda bayrağı çok sevdiğim, değerli meslektaşım Ozan Gündoğdu devralacak. Ozan'a ve tüm NOW Haber ekibine yeni sezonda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere efendim. Yeni yazılar ve müziklerle buralarda olacağım..."