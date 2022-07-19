Selçuk Ural: Oğlumu uyarmama rağmen askerlik için sahte rapor aldı
Sanatçı Selçuk Ural, oğlu Hakan Ural'ın askerlik için sahte rapor almasına ilişkin, "Hakan'ı askerlik için uyarmama rağmen sahte rapor aldı sonra da 4 ay hapis cezası çıktı. Hakan'a hapis cezası çıkınca Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gittim. Hakan'ın hapishanede başına bir iş gelmemesi için yanına almasını rica ettim" dedi.
Sanatçı Selçuk Ural, oğlu Hakan Ural’ın askerlik için sahte rapor aldığını ve bunun için hapis yattığı dönemde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘Hapiste başına bir şey gelmesin’ diye ricada bulunduğunu söyledi.
Haberler.com’un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu müzisyen Selçuk Ural oldu.
Oğlu Hakan Ural’ın annesiyle hiç görüşmediğini söyleyen Ural, “Hakan’ın en kötü zamanlarında yanında oldum. Hakan’ı askerlik için uyarmama rağmen sahte rapor aldı sonra da 4 ay hapis cezası çıktı. Hakan’a hapis cezası çıkınca Recep Tayyip Erdoğan’ın yanına gittim. Hakan’ın hapishanede başına bir iş gelmemesi için yanına almasını rica ettim. ‘Başına bir şey gelmesin Pınarhisar Cezaevine, yanınıza alır mısınız?’ dedim.
NE OLMUŞTU?
Hakan Ural, 1989'da sahte çürük raporu aldığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılmış, 3713 sayılı Şartlı Tahliye Yasası'ndan yararlanarak cezasının 5'te 2'sini yattıktan sonra tahliye edilmişti. Tahliye edildikten sonra ise Ural, derhal askere alınarak acemi eğitimini Hatay'da, kalan aylarını ise Van'da geçirmişti.
Olay, 1998 yılında Hürriyet gazetesine şöyle yansımıştı;
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