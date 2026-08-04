27'nci Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde bu yıl "Kültür ve Sanatta Yaşam Boyu Onur Ödülü" Türk sineması ve tiyatrosunun efsane isimleri Selma Güneri ve Mustafa Alabora’ya verildi. Selma Güneri'nin yaşamı merak ediliyor. Peki, Selma Güneri kimdir? Selma Güneri hangi filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
SELAM GÜNERİ KİMDİR?
Selma Güneri 1951 yılında İstanbul'da doğdu. Ses sanatçısı Lütfi Güneri'nin kızı, orkestra şefi ve şarkıcı Çetin İnöntepe'nin kardeşidir.
İlkokulu Amerika'da, ortaokulu Şişli Koleji'nde okudu. Ardından devam ettiği Kandilli Kız Lisesi'nin orta kısmından sonra öğrenimini bıraktı.
1964 yılında Perde Dergisi'nin açtığı yarışmada birinci olmasının ardından Halit Refiğ'in yönettiği "İstanbul'un Kızları" filmiyle sanat hayatına başladı. Güneri, 1965 yılında Duygu Sağıroğlu‘nun yönettiği ve Yılmaz Güney‘in başrol oynadığı “Ben Öldükçe Yaşarım” filminde, çocuk kadın görünümü ile bir dansöz kızı oynadı. 1966 yılında “Ben Öldükçe Yaşarım” ve “Son Kuşlar” filmlerindeki oyunculuğu ile henüz 15 yaşında iken Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde “En İyi Kadın Oyuncu” seçildi.
1996 yılında senaryosunu Mete Özgencil‘in yazdığı İrfan Tözüm‘ün yönetmenliğini yaptığı “Mum Kokulu Kadınlar” filminde Güneri; Halil Ergün, Hande Ataizi, Sevtap Parman, Yasemin Alkaya ile birlikte oynadı. 2011 yılında Cem Kılıç ve Zeynep Dörtkardeşler ile “Dinle Sevgili” dizisinde rol aldı.
SELAM GÜNERİ EVLİ Mİ?
Selma Güneri, 1966 yılında oyuncu Yusuf Sezgin ile evlendi. Umut Sezgin adında oyuncu olan bir oğlu vardır. 1979 yılında boşandılar. 1980 yılında baterist Asım Ekren ile nişanlandı ve ayrıldıktan 10 yıl sonra Asım Ekren ile evlendi. 1994 yılında boşandılar.
SELAM GÜNERİ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1964: Beş Şeker Kız
1964: Dullar Tercih Edilir
1964: İstanbul’un Kızları
1964: On Korkusuz Adam
1964: Sen Vur Ben Kırayım
1964: Şu Kızların Elinden
1965: Ağlayan Gözler
1965: Ben Öldükçe Yaşarım
1965: Kasımpaşalı Recep
1965: Kasımpaşalı
1965: On Korkusuz Kadın
1965: Şekerli misin Vay Vay
1965: Sevmek Seni
1965: Şoför Nebahat Bizde Kabahat
1965: Son Kuşlar
1965: Tehlikeli Adam
1965: Yasak Sokaklar
1965: Akrep Kuyruğu
1965: Başlık
1965: Bitmeyen Korku
1965: Bitmeyen Yol
1965: Cezmi Band 007.5
1965: Gizli Emir
1965: Kanlı Meydan
1966: Affedilmeyen
1966: Korkusuz Adam
1966: Malkoçoğlu
1966: Namus Kanla Yazılır
1966: Acı Tesadüf
1966: Akşam Güneşi
1966: Beyoğlu Esrarı
1966: Can Düşmanı
1966: Çılgın Gençlik
1966: Günah Çocuğu
1966: İslamoğlu
1966: Kader Çıkmazı
1966: Kanlı Hıdrellez
1966: Kanlı Mezar
1966: Korkunç Arzu
1966: Nikahsızlar
1966: Türkün Aşkı Başkadır
1967: Ringo Kazım
1967: Ağır Suç
1967: Aşkınla Divaneyim
1967: Dördü de Seviyordu
1967: Evlat Uğruna
1967: Korkunç Yumruk
1967: Ringo Gestapo'ya Karşı
1968: Kanlı Nigar
1968: Kezban
1968: İnsan İki Kere Yaşar
1968: Kadın Asla Unutmaz
1968: Maskeli Beşler
1968: Maskeli Beşlerin Dönüşü
1968: Yaşamak Haram Oldu
1969: Acı İle Karışık
1969: Aşk Yarışı
1969: Gizli Emir
1969: Mazimdeki Kadın
1970: Gölgedeki Adam
1970: Talihsiz Baba
1972: Sev Dedi Gözlerim
1974: Askerin Dönüşü
1974: Boşver Arkadaş
1974: Dayı
1974: Sahipsizler
1974: Yayla Kızı
1976: Babanın Suçu
1976: Her Gönülde Bir Aslan Yatar
1976: Tuzak
1976: Hamza Dalar Osman Çalar
1976: Saffet Beni Affet
1977: Benim Altı Sevgilim
1978: Görünmeyen Düşman
1978: Bir Kadının Penceresinden
1981: Unutulmayanlar
1987: Elif Ana-Ayşe Kız
1992: Küçük Şeyler
1994: Zapping Ailesi
1996: Hoşçakal İstanbul
1996: Mum Kokulu Kadınlar
1998: Her Şey Oğlum İçin
2001: Dedem, Gofret ve Ben
2003: Kırık Ayna
2004: Paydos
2004: Zümrüt
2005: Hepimiz Kardeşiz
2005: Nehir
2007: İki Yabancı
2011: Dinle Sevgili
2023: Hayatımın Neşesi
2025: Mehmed: Fetihler Sultanı