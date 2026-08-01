Selma Güneri ve Mustafa Alabora'ya 'Yaşam Boyu Onur' Ödülü: Memet Ali Alabora'ya ithaf etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleşen ödül töreninde, Türk sineması ve tiyatrosunun önemli isimleri Selma Güneri ve Mustafa Alabora onurlandırıldı.

Ödülü takdim eden Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi ile FIDAF Eş Başkanı ve Festival Komitesi Başkan Yardımcısı H. Gürhan Ozanoğlu, usta sanatçılara teşekkür etti.

Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı. Ödülünü alan Selma Güneri'nin, "Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı sanat olmazdı" sözleri üzerine amfi tiyatroyu dolduran binlerce kişi ayağa kalkarak İzmir Marşı'nı söyledi.

"SANAT YAŞAMLARIYLA ÜLKEMİZİN KÜLTÜR MİRASINA DEĞER KATTILAR"

Başkan Vekili Hakan Çebi, Türk sineması ve tiyatrosunun iki usta ismini Büyükçekmece'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu:

"Bir ömür boyunca sanata emek veren, eserleriyle kuşaklara ilham olan ve kültür hayatımıza kalıcı izler bırakan değerli sanatçılarımızı onurlandırdığımız, Kültür ve Sanatta Yaşam Boyu Onur Ödülü Töreni’nde; Türk sinemasının ve tiyatrosunun iki kıymetli ismi Sayın Selma Güneri ve Sayın Mustafa Alabora’yı Büyükçekmece’mizde ağırlamaktan ve kendilerine bu anlamlı ödülü takdim etmekten büyük onur duyuyorum. Sanata adanmış yaşamlarıyla ülkemizin kültür mirasına değer katan değerli sanatçılarımıza, Büyükçekmeceli hemşehrilerim adına sevgi ve saygılarımı sunuyor; kültür ve sanat hayatımıza yaptıkları değerli katkılar için teşekkür ediyorum."

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK OLMASAYDI SANAT OLMAZDI"

Sanatçı Selma Güneri ise sanat yaşamı boyunca kendisine destek olan sanatseverlere teşekkür etti ve Mustafa Kemal Atatürk’e duyduğu saygıyı dile getirdi.

Güneri, "Sonsuz teşekkürler bu harika alkışlarınız için her şeyden önce. İşte sanatın gücü. Bu sanatın gücü yine bu akşam burada hep beraber bizi buluşturdu, birleştirdi. Yıllar yıllar biz çalıştık. Siz alkışladınız, desteklediniz. Ödüllerimizi sizinle beraber aldık. Sizler sayesinde aldık. Sizlere gönül borcumuz var efendim. Çok şey borçluyuz. Lütfen yılların teşekkürünü, saygısını, sevgisini, minnetini kabul edin. O olmasaydı bizler burada olmazdık. O olmasaydı sanat olmazdı. O olmasaydı spor olmazdı. Mustafa Kemal Atatürk" diye konuştu.

Mustafa Alabora da aldığı ödülü oğlu Memet Ali Alabora’ya ithaf ederek, "Oğlum Memet Ali ile yaptığım bir dizide büyük bir alkış yaptınız. Çok mutlu oldum. Ben de bu ödülü oğlum adına alıyorum" dedi.