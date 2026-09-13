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Semih Varol kimdir? Sosyal medya fenomeni Semih Varol neden gözaltına alındı?

Semih Varol kimdir? Sosyal medya fenomeni Semih Varol neden gözaltına alındı?

13.09.2026 10:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Semih Varol kimdir? Sosyal medya fenomeni Semih Varol neden gözaltına alındı?

Sosyal medya fenomeni Semih Varol, canlı yayında polis memurlarına yönelik küfürlü ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Peki, Semih Varol kimdir? Sosyal medya fenomeni Semih Varol neden gözaltına alındı?
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TikTok’ta yaptığı canlı yayında polisleri hedef alan ve sinkaflı ifadeler kullanan Semih Varol gözaltına alındı. Peki, Semih Varol kimdir? Sosyal medya fenomeni Semih Varol neden gözaltına alındı?

Semih Varol kimdir?

Semih Varol, özellikle TikTok'ta yaptığı canlı yayınlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan sosyal medya fenomenidir. Güncel kaynaklarda Varol'un 8 Şubat 1996'da Bartın'da doğduğu ve 30 yaşında olduğu bilgisi yer alıyor.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ SEMİH VAROL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Sosyal medyada yaptığı canlı yayında polis memurlarına yönelik sinkaflı ifadeler kullanan sosyal medya ünlüsü Semih Varol, gözaltına alındı.

Açtığı canlı yayında polis memurlarına yönelik sinkaflı ifadeler kullanan fenomen Semih Varol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. 

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