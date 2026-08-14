Gazeteci Serdar Akinan, sosyal medya ve YouTube kanalı üzerinden yaptığı duygusal paylaşımla Aedes türü sivrisineğin ısırması sonucu Dang Virüsü’ne yakalandığını açıkladı. Peki, Serdar Akinan kimdir? Serdar Akinan'ın hastalığı ne? Serdar Akinan kaç yaşında, nereli?

SERDAR AKİNAN KİMDİR?

Serdar Akinan, 1968 yılında İstanbul'da doğmuştur. Akinan, Kırım Tatarı kökenlidir.

SERDAR AKİNAN'IN HAYATI VE KARİYERİ

Akinan, 1987'de Milliyet Gazetesi'nde daha 19 yaşında gazeteciliğe başladı. Cumhuriyet Gazetesi'nde çalıştı. İlk özel televizyon Star'da televizyon haberciliğine adım attı. 1992 yılında görüntülü haber dalında iki ayrı birincilik ödülü aldı. Haber programı 32. Gün'ün görsel yönetmenlik, muhabirlik, kameramanlığını yaptı. Daha sonra ABD'ye gitti. Star TV'nin Washington, D.C. temsilcisi oldu. Türkiye'ye döndüğünde ilk olarak Number One TV'nin başında görev aldı.

Haber kanalları CNN Türk, NTV ve Habertürk'ün kuruluşlarında kanalların başındaydı. SkyTurk kanalının kuruluşunda rol aldıktan sonra bu kanalın Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı ve Nihat Genç ile program sundu. Akşam gazetesinde köşe yazarıydı. İşten çıkarıldıktan sonra Vagus.tv adında bir haber portalı açtı.[2] 2022 yılında Cadde TV'nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi fakat 26 Ocak 2023 tarihinde istifa etti.

SERHAT AKİNAN'IN KİTAPLARI

Neo-Takiye

Kan Uykusu (2007)

Soğuk Barış (2008)

Kan Uykusu Kınalı Türkü (2008)

Sahi Beni Neden Almadılar? (2013)

İştar'ın Kızları (2014)

Buzdağı: Türkiye, AKP, FETÖ, CIA (2017)

Mazbata (2019)

Hayatımın Haberi (2021)

SERDAR AKİNAN'IN HASTALIĞI NE?

Akinan, Youtoube kanalında yaptığı açıklamada Dang Virüsü'ne yakalandığını duyurdu. Yüksek ateş, ağır halsizlik ve şiddetli kemik ağrılarıyla mücadele eden ünlü gazeteci, geçirdiği zorlu süreci ve hayatını kaybetmesi durumunda geçerli olmasını istediği dikkat çeken vasiyetini takipçileriyle paylaştı.

DANG VİRÜSÜ NEDİR?

Aedes türü sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan ve “Kemik Kıran Hastalığı” olarak da bilinen Dang Virüsü; yüksek ateş, şiddetli eklem ve kas ağrıları, baş ağrısı ve döküntülerle seyreden bir enfeksiyondur. Özel bir antiviral tedavisi bulunmayan hastalıkta sıvı takviyesi ve semptomatik tedavi uygulanmaktadır.