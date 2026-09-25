Serenay Sarıkaya, Paris'te Türkiye'yi temsil edecek: Dünyaca ünlü isimlerle aynı podyumda yürüyecek

Paris Moda Haftası’nda bu yıl moda ve güzellik dünyasının önde gelen isimleri Paris’te bir araya gelecek.

TÜRKİYE'Yİ SERENAY SARIKAYA TEMSİL EDECEK

28 Eylül Pazartesi akşamı Türkiye saati ile saat 22.00’de Eyfel Kulesi’nin hemen önündeki Place Joffre’da gerçekleştirilecek defilede podyumunda Türkiye’yi Serenay Sarıkaya temsil edecek.

Bu yıl “Express Your Worth” temasıyla gerçekleşecek Le Défilé, kadınların güçlenmesini odağına alırken; kız kardeşliği, kapsayıcılığı, güzellik ve modanın benzersiz birlikteliğini kutlayacak.

Dünyanın farklı noktalarından güzellik elçileri ve ikonlarını bir araya getirecek olan Le Défilé, Instagram'dan üzerinden de canlı olarak yayınlanacak.

"BÜYÜK BİR GURUR VE HEYECAN DUYUYORUM"

Defilede podyuma çıkmaya hazırlanan Serenay Sarıkaya, heyecanını şu sözlerle paylaştı:

"Paris Moda Haftası’nın en özel anlarından biri olan Le Défilé’de yer almak benim için çok değerli. Dünyanın farklı noktalarından ilham veren ve güzelliğe yön veren kadınlarla aynı sahneyi paylaşırken Türkiye’yi temsil edecek olmak bu deneyimi benim için daha da anlamlı kılıyor. Büyük bir gurur ve heyecan duyuyorum. Defile gününü sabırsızlıkla bekliyorum."

PARİS MODA HAFTASI İÇİN YOLA ÇIKTI

Pazartesi günü Paris Moda Haftası’nda podyuma çıkacak olan Sarıkaya, yolculuk öncesi havalimanında görüntülendi.

Ünlü oyuncu, bavulunun üzerine oturup verdiği rahat pozla dikkat çekti.

BİR YENİ PAYLAŞIM DAHA

Ünlü oyuncu, Paris'ten son olarak "Fittin day" notunu düştüğü bir paylaşım yaptı.