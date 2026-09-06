Serhat Kılıç'ın rol arkadaşı Şoray Uzun'dan sert tepki: 'Ailesine ve hatırasına saygısızlık'

Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, dün İstanbul Kağıthane'deki evinde kız arkadaşı tarafından ölü bulundu.

51 yaşındaki oyuncunun hayatını kaybetmesine ilişkin olayla ilgili soruşturma başlatılırken Kılıç'ın ani ölümü sonrası sosyal medyada çok sayıda iddia ve yorum paylaşılmaya başlandı.

“Seksenler” dizisinde Serhat Kılıç ile uzun yıllar kamera karşısına geçen Şoray Uzun, arkadaşında veda etmek için Adli Tıp Kurumu geldi.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Uzun'un zaman zaman konuşmakta güçlük çektiği görüldü.

“BURADA YAPACAK BİR ŞEY YOK AMA VEDALAŞMAK İÇİN GELDİM”

Otopsi işleminin tamamlandığını söyleyen Şoray Uzun, “Otopsi işlemi bitmiş, ailesi Ankara'da, sabah gelip buradan alacak. Çok üzgünüz... Evine yetişemedim, bu saatte yapacak bir şey de yok ama vedalaşmak için geldim.” dedi.

İDDİALARA TEPKİ GÖSTERDİ: AİLESİNE VE HATIRASINA SAYGISIZLIK

Serhat Kılıç'ın ölümünün ardından sosyal medyada ve bazı haberlerde yer alan iddialara da değinen Şoray Uzun, henüz kesinleşmemiş bilgilerin paylaşılmasına tepki gösterdi. Uzun, arkadaşının ailesine ve hatırasına saygı gösterilmesini istedi.

Uzun, Serhat Kılıç'ın ölümüyle ilgili bilgi kirliliği bulunduğunu belirterek, “Bu bilgileri paylaşmak, Serhat’ın ailesine de hatırasına da saygısızlık olur. Varsayımları gerçek gibi sunmak hiçbir etik değerle bağdaşmıyor. Tahminlerle ilgili yorumları bu kadar hoyratça paylaşmamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“ÖMRÜMÜZÜN 10 YILINI BERABER GEÇİRDİK”

Şoray Uzun, arkadaşının ölüm haberinin ardından duygusal bir paylaşım da yapmıştı.

Birlikte geçirdikleri yılları anlatan Uzun, Kılıç'a şu sözlerle veda etmişti:

“Ömrümüzün on yılını beraber geçirdik. Güldük, ağladık, kavga ettik, barıştık, sabahladık, uzun uzun dertleştik, uzun uzun sustuk. Şarkılar söyledik. Tabii sen çok daha güzel söyledin. Ben karşılıklı oynarken bazen seni seyrederken repliğimi unuttum. Huzur içinde uyu.”

CANSIZ BEDENİNİ KIZ ARKADAŞI BULDU

Seksenler’in Plakçı Ergun’ı Kış Uykusu’nın İmam Hamdi’si... Canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç 51 yaşında hayatını kaybetti.

Kendisinden bir süredir haber alamayan kız arkadaşı Serhat Kılıç'ı evinde hareketsiz halde buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayrıca göz çevresinde, kol ve bacaklarında morluklar tespit edilen Serhat Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.