Serhat Kılıç'ın hayatını kaybetmesinin ardından sevgilisi Özlem Esmergül de gündeme geldi. Peki, Serhat Kılıç'ın sevgilisi Özlem Esmergül kimdir? Özlem Esmergül kaç yaşında, ne iş yapıyor?

ÖZLEM ESMERGÜL KİMDİR?

Özlem Esmergül, gazetecilik, yayıncılık, yazarlık ve medya alanlarında çalışmalar yapan bir isimdir. Almanya'nın Hannover kentinde dünyaya gelen Esmergül, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu.

ÖZLEM ESMERGÜL NE İŞ YAPIYOR?

Gazetecilik kariyerine 1995 yılında Hürriyet Gazetesi'nin Kelebek ekinde çevirmen ve muhabir olarak başlayan Esmergül, daha sonra Star Gazetesi'nde müzik ve sinema yazıları kaleme aldı ve köşe yazarlığı yaptı.

2003 yılında Türk Film Şirketi'nin yaratıcı ekibine katılan Esmergül, G.O.R.A. ve Rus Gelin gibi yapımların çalışmalarında yer aldı. 2007 yılında ise Dramedya Reklam Ajansı'nı kurdu.

Esmergül, televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de medya direktörü olarak görev yaptı. Yaralı Yürek, Yanık Koza, Cemile ve Eksik Etek dizilerinin yanı sıra Küçük Kıyamet, Sözün Bittiği Yer, 120, Kutsal Damacana ve Eve Dönüş gibi yapımlarda çalıştı.

2009 yılında Sabah Gazetesi'nin Günaydın ekinde sinema haberleri ve röportajlar hazırlayan Esmergül, 2013 yılından itibaren Destek Yayınları'nda kitap editörü ve yayın koordinatörü olarak görev yaptı. 2017'den bu yana ise Genç Destek Yayınları'nın genel yayın yönetmenliğini yürütüyor.