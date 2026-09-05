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Serhat Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? Oyuncu Serhat Kılıç neden öldü? Serhat Kılıç dizi ve filmleri

Serhat Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? Oyuncu Serhat Kılıç neden öldü? Serhat Kılıç dizi ve filmleri

5.09.2026 18:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Serhat Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? Oyuncu Serhat Kılıç neden öldü? Serhat Kılıç dizi ve filmleri

Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, evinde ölü bulundu. Oyuncunun vücudunda morluklar tespit edildi. Peki, Serhat Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? Oyuncu Serhat Kılıç neden öldü? Serhat Kılıç dizi ve filmleri
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Ünlü oyuncu Serhat Kılıç, İstanbul Kağıthane’deki evinde ölü bulundu. Peki, Serhat Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? Oyuncu Serhat Kılıç neden öldü? Serhat Kılıç dizi ve filmleri

SERHAT KILIÇ KİMDİR?

Serhat Kılıç, 8 Temmuz 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Malatyalıdır. 1994 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü burslu olarak kazandı. 1998 yılında yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oldu.

Kılıç, ilk profesyonel tiyatro deneyimini 1998 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda yaşadı. Rutkay Aziz'in yönettiği Ariel Dorfman'ın “Kayıplar (Dullar)” adlı oyununda rol aldı.

1999-2000 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda görev yapan Kılıç, aynı dönemde Diyarbakır Şehir Tiyatroları'nda sahne ve oyunculuk dersleri verdi. Ayrıca burada “Barış Adası” adlı oyunu yönetti.

2002 yılında mecburi hizmetini tamamlamak üzere Erzurum Devlet Tiyatrosu'na oyuncu olarak atandı. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda reji üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ardından Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders verdi.

2008 yılında Devlet Tiyatroları'ndaki görevinden istifa eden Serhat Kılıç, çalışmalarını İstanbul'da sürdürmeye başladı. İstanbul'da Tiyatro DOT ve BKM gibi tiyatrolarda görev aldı.

2009-2010 sezonunda “İntiharın Genel Provası” adlı oyunla İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı. Üç sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyunda dört farklı karakteri canlandırdı. Kılıç, bu performansıyla 14. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Müzikal ve Komedi Erkek Oyuncusu kategorisinde aday gösterildi.

2012 yılında Cats&Dogs (Soho İstanbul) adlı prodüksiyon şirketini kurdu.

Sinema kariyeri

Serhat Kılıç, 2014 yılında Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı ve Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanan “Kış Uykusu” filminde İmam Hamdi karakterini canlandırdı. Filmdeki performansıyla 47. SİYAD Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı dalında aday gösterildi.

Serhat Kılıç Okulu

Kılıç, 2014 yılının kasım ayında oyunculuk, yazarlık, dans ve şan eğitimi veren “Okul Serhat Kılıç”ı kurdu. Aynı yıl kurduğu tiyatro atölyesi olan Serhat Kılıç Okulu'nu hizmete açtı.

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SERHAT KILIÇ'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Dizileri:

  • Bizim Evin Halleri
  • Hatırla Sevgili
  • Yol Arkadaşım
  • Benim Annem Bir Melek
  • Ezel
  • Seksenler
  • Çember
  • Söz
  • Öğretmen
  • Maraşlı
  • Kuruluş Osman
  • Tetikçinin Oğlu
  • Kirli Sepeti
  • Kardelenler
  • Mehmed: Fetihler Sultanı

İnternet dizileri:

  • Şeref Bey
  • Son Gün
  • Aktris
  • İlk ve Son
  • Gassal

Filmleri:

  • Nokta
  • Veda
  • Kış Uykusu
  • Baskın Karabasan
  • Robinson Crusoe ve Cuma
  • Topal Şükran'ın Maceraları
  • Mavzer
  • Cenazemize Hoş Geldiniz

SERHAT KILIÇ NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, İstanbul Kağıthane’deki evinde ölü bulundu. 

Yaklaşık 1-2 gündür haber alınamayan Kılıç, arkadaşları tarafından evinin salonunda koltuk üzerinde hareketsiz halde bulundu.

Yapılan ilk incelemede Kılıç'ın göz çevresinde, kol ve bacaklarında morluklar mevcut olduğu tespit edildi.

Serhat Mustafa Kılıç'ın ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Konuyla ilgili tahkikat başlatıldı. 

İlgili Konular: #Sinema #oyuncu #Serhat Kılıç

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