Sertleşen topuklara ve dirseklere son: Pürüzsüz bir cilt için 3 doğal yöntem

Vücudumuzun ağırlığını taşıyan topuklar ve sürekli temas halinde olan dirsekler, diğer bölgelere göre daha az yağ bezi içerdiği için kurumaya ve sertleşmeye oldukça müsaittir. Zamanla oluşan kalınlaşmış ölü deri tabakası hem kötü bir görüntü oluşturur hem de dokunma hissiyatını olumsuz etkiler. Bu bölgeleri yumuşatmak ve pürüzsüzleştirmek için doğal bakım rutinleri uygulanabilir.

1. LİMON SUYU VE ESMER ŞEKERLE ÖLÜ DERİ ARINDIRMA

Limonun doğal asidik yapısı sertleşmiş deriyi yumuşatırken, esmer şeker nazik bir peeling etkisi yaratarak ölü hücreleri uzaklaştırır.

UYGULAMA YOLU

Yarım limonun üzerine bir yemek kaşığı esmer şeker dökülerek sertleşen topuk ve dirsek bölgelerine 3-4 dakika boyunca dairesel hareketlerle masaj yapılarak uygulanmalı, ardından ılık suyla durulanmalıdır.

Ölü derilerden arınmış, anında yumuşayan ve nefes alan bir cilt dokusu elde edilir.

2. ZEYTİNYAĞI VE DENİZ TUZU KARIŞIMIYLA DERİNLEMESİNE YUMUŞATMA

Zeytinyağı cildi derinlemesine besleyip nem dengesini sağlarken, iri taneli deniz tuzu en inatçı sertlikleri bile nazikçe çözer.

UYGULAMA YOLU

İki yemek kaşığı deniz tuzu ile bir yemek kaşığı zeytinyağı karıştırılarak katılaşmış bölgelere masajla yedirilmeli, 10 dakika bekletildikten sonra ılık suyla yıkanmalıdır.

Neme doymuş, esnekliğini kazanmış ve pürüzsüzleşmiş topuk ve dirsekler ortaya çıkar.

3. YOĞUN VAZELİN VE PAMUKLU ÇORAP KÜRÜ

Özellikle çatlamaya yüz tutmuş topuklar için yoğun bir gece bakımı, cildin hızla toparlanmasını sağlar.

UYGULAMA YOLU

Gece yatmadan önce topuklara bolca vazelin veya shea yağı sürülerek iyice yedirilmeli, ardından saf pamuklu bir çorap giyilerek sabaha kadar bekletilmelidir.

Sabahında yumuşacık olmuş, çatlakları hafiflemiş ve yenilenmiş topuk görünümü sağlanır.