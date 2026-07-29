Sessizce ilerleyen tehlike: Unutkanlık ve yürüme bozukluğuna dikkat

Hastalığın en tehlikeli boyutu ise ilk evrelerinde hiçbir klinik belirti vermeden yıllarca sessizce ilerleyebilmesidir. Hastalarda zamanla ortaya çıkan düşünme hızında yavaşlama, denge sorunları, zihinsel yorgunluk ve unutkanlık gibi şikayetler çoğu zaman normal yaşlanma süreciyle karıştırılmaktadır. Erken teşhiste en kritik rolü Beyin MRG (Magnetic Resonance Imaging) incelemeleri oynamakta; mikro kanamalar ve beyaz cevher hasarları henüz felç veya demans tablosu gelişmeden tespit edilebilmektedir.

Mevcut tıp pratiğinde hastalığın ilerlemesini durduracak spesifik bir ilaç bulunmamakta, tedavi yalnızca yüksek tansiyon, diyabet ve hareketsizlik gibi risk faktörlerinin yönetimiyle sınırlı kalmaktadır. Ancak Fransız araştırmacıların hücresel düzeyde yürüttüğü çalışmalar, damar duvarlarını koruyan TRIM47 adlı proteini ve bu proteinin tetiklediği NRF2 antioksidan savunma yolunu öne çıkardı.

İlaç Uyarlama Stratejisi: Multipl skleroz (MS) gibi rahatsızlıklar için halihazırda onaylanmış ve kan-beyin engelini aşabildiği bilinen mevcut ilaçların bu hastalık üzerindeki etkileri incelenmektedir. İnsan üzerindeki güvenlik testleri halihazırda tamamlanmış olan bu ilaçların kullanımı, klinik onay süreçlerini hızlandırarak hastaların tedaviye erişim süresini yıllarca öne çekebilecektir.

mRNA Hedefli Terapiler: Koruyucu NRF2 sistemini baskılayan KEAP1 proteinini devre dışı bırakmak amacıyla özel tasarlanmış antisense oligonükleotidler (ASO) geliştirilmektedir. Bu yöntemle beynin kendi hücresel savunma mekanizması güçlendirilmektedir.

KORUYUCU TIP TEDAVİSİZ SÜREÇTE HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Geliştirilen bu yeni nesil tedavi yöntemleri henüz klinik öncesi (preklinik) aşamada bulunsa da, beyin yaşlanması ve buna bağlı bağımlılık riskiyle mücadelede tarihi bir adım olarak değerlendirilmektedir. Uzmanlar, hedefe yönelik ilaçlar tamamen kullanıma sunulana dek damar sağlığını korumak adına bilimsel geçerliliği kanıtlanmış temel önlemlerin aksatılmaması gerektiğini vurgulamaktadır.

Yüksek tansiyonun kontrol altında tutulması, düzenli fiziksel aktivite, sigara kullanımından kaçınılması, dengeli beslenme ve aktif bir zihinsel yaşam sürdürülmesi, beyin damarlarını uzun vadede korumanın hâlen en etkili yolu olmayı sürdürmektedir.