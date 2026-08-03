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Set jetting nedir? İşte Türkiye'de set jetting yapılacak en güzel yerler...
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Set jetting nedir? İşte Türkiye'de set jetting yapılacak en güzel yerler...

3.08.2026 16:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Set jetting nedir? İşte Türkiye'de set jetting yapılacak en güzel yerler...

Son yıllarda seyahat dünyasında hızla popülerleşen "set jetting" akımı, film ve dizilerin çekildiği mekanları ziyaret etmeyi seven gezginlerin yeni gözdesi haline geldi. Türkiye de birbirinden etkileyici dizi ve film platolarıyla bu trendin öne çıkan destinasyonları arasında yer alıyor.

Set jetting nedir? İşte Türkiye'de set jetting yapılacak en güzel yerler...

SET JETTİNG NEDİR?

Set jetting; film, dizi, belgesel veya dijital platform yapımlarının çekildiği mekanları ziyaret etmek amacıyla yapılan seyahatlere verilen isimdir. İngilizce "set" (çekim seti) ve "jetting" (seyahat etmek) kelimelerinin birleşiminden oluşan bu kavram, sevilen yapımların geçtiği yerleri keşfetmeyi amaçlayan bir turizm trendidir.

Set jetting sayesinde ziyaretçiler hem sevdikleri yapımların atmosferini deneyimleme fırsatı buluyor hem de bulundukları bölgenin kültürel ve tarihi dokusunu yakından tanıyabiliyor.

TÜRKİYE'DE SET JETTİNG YAPILACAK YERLER

Set jetting nedir? İşte Türkiye'de set jetting yapılacak en güzel yerler...

KAPADOKYA – NEVŞEHİR

Peri bacaları ve vadileriyle ünlü Kapadokya, birçok yerli ve yabancı film ile dizinin çekimlerine ev sahipliği yaptı. Balon manzaraları sayesinde fotoğraf tutkunlarının da vazgeçilmez duraklarından biri.

Set jetting nedir? İşte Türkiye'de set jetting yapılacak en güzel yerler...

İSTANBUL TARİHİ YARIMADA

Ayasofya, Sultanahmet Meydanı, Topkapı Sarayı, Galata ve Balat gibi bölgeler, tarihi dizi ve filmlerin en çok tercih edilen çekim mekanları arasında yer alıyor.

Set jetting nedir? İşte Türkiye'de set jetting yapılacak en güzel yerler...

MARDİN

Taş evleri ve dar sokaklarıyla dikkat çeken Mardin, özellikle dram dizileri ve sinema filmlerinde sıkça kullanılan şehirlerden biri olarak öne çıkıyor.

Set jetting nedir? İşte Türkiye'de set jetting yapılacak en güzel yerler...

SAFRANBOLU – KARABÜK

Osmanlı döneminden kalma tarihi konaklarıyla tanınan Safranbolu, nostaljik atmosferi sayesinde çok sayıda yapımın çekim adresi oluyor.

Set jetting nedir? İşte Türkiye'de set jetting yapılacak en güzel yerler...

BOZCAADA – ÇANAKKALE

Doğal plajları, taş sokakları ve bağlarıyla öne çıkan Bozcaada, romantik film ve diziler için tercih edilen destinasyonlardan biri.

Set jetting nedir? İşte Türkiye'de set jetting yapılacak en güzel yerler...

GÖKÇEADA – ÇANAKKALE

Doğal koyları, Rum köyleri ve sakin atmosferiyle Gökçeada, son yıllarda farklı yapımların çekimlerine ev sahipliği yapan rotalar arasında yer alıyor.

Set jetting nedir? İşte Türkiye'de set jetting yapılacak en güzel yerler...

ŞANLIURFA – HALFETİ

Sular altında kalan eski yerleşimi ve eşsiz manzarasıyla Halfeti, sinema ve televizyon projelerinde sıkça tercih edilen bölgelerden biri.

Set jetting nedir? İşte Türkiye'de set jetting yapılacak en güzel yerler...

İZMİR – ALAÇATI

Taş evleri, renkli sokakları ve Ege atmosferiyle Alaçatı, romantik komedi ve yaz dizilerinin vazgeçilmez çekim noktaları arasında bulunuyor.

Set jetting nedir? İşte Türkiye'de set jetting yapılacak en güzel yerler...

MUĞLA

Bodrum, Marmaris, Datça, Akyaka ve Fethiye gibi ilçeler; deniz, doğa ve lüks yaşam temalı yapımların sıkça tercih ettiği destinasyonlar arasında yer alıyor.

Set jetting nedir? İşte Türkiye'de set jetting yapılacak en güzel yerler...

ANTALYA

Kaş, Kalkan ve Kaleiçi başta olmak üzere Antalya'nın birçok noktası, hem yerli hem de uluslararası yapımlarda ekranlara taşınıyor.

İlgili Konular: #Film #seyahat #Set jetting

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