Set jetting nedir? İşte Türkiye'de set jetting yapılacak en güzel yerler...

SET JETTİNG NEDİR? Set jetting; film, dizi, belgesel veya dijital platform yapımlarının çekildiği mekanları ziyaret etmek amacıyla yapılan seyahatlere verilen isimdir. İngilizce "set" (çekim seti) ve "jetting" (seyahat etmek) kelimelerinin birleşiminden oluşan bu kavram, sevilen yapımların geçtiği yerleri keşfetmeyi amaçlayan bir turizm trendidir. Set jetting sayesinde ziyaretçiler hem sevdikleri yapımların atmosferini deneyimleme fırsatı buluyor hem de bulundukları bölgenin kültürel ve tarihi dokusunu yakından tanıyabiliyor. TÜRKİYE'DE SET JETTİNG YAPILACAK YERLER

KAPADOKYA – NEVŞEHİR Peri bacaları ve vadileriyle ünlü Kapadokya, birçok yerli ve yabancı film ile dizinin çekimlerine ev sahipliği yaptı. Balon manzaraları sayesinde fotoğraf tutkunlarının da vazgeçilmez duraklarından biri.

İSTANBUL TARİHİ YARIMADA Ayasofya, Sultanahmet Meydanı, Topkapı Sarayı, Galata ve Balat gibi bölgeler, tarihi dizi ve filmlerin en çok tercih edilen çekim mekanları arasında yer alıyor.

MARDİN Taş evleri ve dar sokaklarıyla dikkat çeken Mardin, özellikle dram dizileri ve sinema filmlerinde sıkça kullanılan şehirlerden biri olarak öne çıkıyor.

SAFRANBOLU – KARABÜK Osmanlı döneminden kalma tarihi konaklarıyla tanınan Safranbolu, nostaljik atmosferi sayesinde çok sayıda yapımın çekim adresi oluyor.

BOZCAADA – ÇANAKKALE Doğal plajları, taş sokakları ve bağlarıyla öne çıkan Bozcaada, romantik film ve diziler için tercih edilen destinasyonlardan biri.

GÖKÇEADA – ÇANAKKALE Doğal koyları, Rum köyleri ve sakin atmosferiyle Gökçeada, son yıllarda farklı yapımların çekimlerine ev sahipliği yapan rotalar arasında yer alıyor.

ŞANLIURFA – HALFETİ Sular altında kalan eski yerleşimi ve eşsiz manzarasıyla Halfeti, sinema ve televizyon projelerinde sıkça tercih edilen bölgelerden biri.

İZMİR – ALAÇATI Taş evleri, renkli sokakları ve Ege atmosferiyle Alaçatı, romantik komedi ve yaz dizilerinin vazgeçilmez çekim noktaları arasında bulunuyor.

MUĞLA Bodrum, Marmaris, Datça, Akyaka ve Fethiye gibi ilçeler; deniz, doğa ve lüks yaşam temalı yapımların sıkça tercih ettiği destinasyonlar arasında yer alıyor.