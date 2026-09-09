Kamuoyunda "Sisi" lakabıyla tanınan Seyhan Soylu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki, Seyhan Soylu kimdir? Seyhan Soylu neden tutuklandı? Seyhan Soylu kaç yaşında, nereli?

SEYHAN SOYLU KİMDİR?

Seyhan Soylu, 1973 yılında İstanbul, Samatya'da dünyaya geldi. Kamuoyunda "Sisi" lakabıyla tanınan Seyhan Soylu, organizatörlük ve menajerlik alanındaki çalışmalarıyla bilinen bir isimdir.

SEYHAN SOYLU NEDEN TUTUKLANDI?

Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianamede yer alan ses kayıtlarında, Gülter ile Seyhan Soylu ve Gülter ile nişanlısı Kervan Eminoğlu arasında geçen konuşmalar bulunuyordu.

Soylu’nun kayıtta, "Sana güzel bir albüm yaptırmak, anladın mı? En çok istediği şey kızının sesi çok güzel, onu da çok güzel hazırlamak. Kızı hemşire olmayı tercih etmiş, istememiş falan yapıyorum. Zemini hazırlayacağım, bir aranjöre söylettireceğim. Her şey haber olduktan sonra, annenin anısına yapıyormuş gibi..." ifadelerini kullandığı belirtilmişti.

Konuşmada Soylu’nun, albümün ardından Gülter’in 300 bin lira kazanacağını söylediğinin de yer aldığı kaydedilmişti.

Seyhan Soylu'nun avukatları Fıratcan Kalız ve Aslı Nur Çanakçı Çapan, Soylu hakkında tutuklama tedbiri uygulandığını ve karara karşı yasal itiraz yollarının kullanılacağını aktardı.

Avukatlar yaptıkları açıklamada, tutuklamanın bir mahkûmiyet hükmü olmadığını, hukuki sürecin devam ettiğini ve Soylu'nun hakkındaki suçlamalardan aklanacağına inandıklarını kaydetti.