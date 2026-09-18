Sezan Aksu'dan Atiye'ye 'Olay' şarkı

“Olay”, Atiye’nin ritim, gerilim ve zarafeti aynı potada erittiği karanlık ve rafine bir dünya kuruyor.

Söz ve müziği Sezen Aksu’ya, düzenlemesi Erol Sebebci’ye ait DMC etiketli şarkı; derin baslar, dramatik yaylılar, rafine armoniler ve ağırbaşlı, çekim gücü yüksek, kontrollü bir groove üzerine kuruluyor. Minör tonalitenin yarattığı karanlık çekim, Arabik melodik kıvrımlar ve Levant’ın kutlama müziklerinden süzülen ritmik hafızayla birleşerek parçaya hem tensel hem de yüksek enerjili bir karakter kazandırıyor.

Dans duygusu şarkının tamamına yayılırken, orkestral detaylar ve armonik zenginlik prodüksiyona ihtişam ve derinlik katıyor. Atiye’nin kendinden emin, kontrollü ve karakterli vokali ise bütün bu dünyanın merkezinde duruyor.

“Olay”, karanlık bir dans kaydının içinde rafine armoni, orkestral ihtişam ve Arabik bir tenselliği buluşturuyor.