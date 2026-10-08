Sezen Aksu, bu kez müzik kariyeriyle değil, sağlık durumuyla gündeme geldi. Uzun zamandır kamuoyundan uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden “Minik Serçe”nin, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda bulunan özel bir hastanede bir süre kaldığı öğrenildi. Peki, Sezen Aksu'nun sağlık durumu nasıl? Sezen Aksu neden hastaneye kaldırıldı?

SEZEN AKSU NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

'Gel Konuşalım' programında gazeteci Mehmet Üstündağ'ın Minik Serçe hakkında söyledikleri sanatçının hayranlarını endişelendirdi. Üstündağ'ın iddiasına göre; evinde rahatsızlanan ünlü sanatçı, Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Biyopsi yapılan ve 3 gün hastanede kalan Sezen Aksu'nun 2 hafta önce taburcu edildiği öne sürüldü.

SEZEN AKSU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Üstündağ, açıklamasında Aksu'nun kadınsal bir rahatsızlık nedeniyle kontrol amaçlı hastanede tutulduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Aksu hakkındaki iddia sevenlerini endişelendirirken, ünlü sanatçı cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.