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Sezen taş kimdir, kaç yaşında? Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş neden öldü?

Sezen taş kimdir, kaç yaşında? Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş neden öldü?

8.10.2026 17:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sezen taş kimdir, kaç yaşında? Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş neden öldü?

Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın Mersin'de hayatını kaybettiği iddia edildi. Peki, Sezen taş kimdir, kaç yaşında? Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş neden öldü?
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Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın Mersin'de bir binanın 14. katından düşerek hayatını kaybettiği açıklandı. Peki, Sezen taş kimdir, kaç yaşında? Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş neden öldü?

SEZEN TAŞ KİMDİR?

Sezen Taş, ünlü şarkıcı Atilla Taş'ın kızıdır. 1992 yılında dünyaya gelen Sezen Taş iki çocuk annesidir.

SEZEN TAŞ NEDEN ÖLDÜ?

Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş Mersin'de bir binanın 14. katından aşağı düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Gazeteci Burhan Akdağ, Sezen Taş'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumuna götürüldüğünü iddia etti.

Akdağ, olayın intihar olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklamaya ulaşamadığını belirtti.

İlgili Konular: #Atilla Taş

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