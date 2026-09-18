18 Eylül 2026'da gündeme gelen uyuşturucu soruşturması kapsamında Sezen Çakır'ın da aralarında bulunduğu 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Peki, Sezer Çakır kimdir? Sezer Çakır neden gözaltına alındı?
SEZER ÇAKIR KİMDİR?
Sezer Çakır, 1979 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Eğitimini Yeditepe Üniversitesi'nde tamamladığı ve bir dönem farklı sektörlerde çalıştıktan sonra mankenlik kariyerine yöneldiği aktarılıyor.
Çakır'ın adı özellikle eski futbolcu Oktay Derelioğlu ile yaptığı evlilik döneminde magazin basınında yer aldı.
SEZER ÇAKIR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Sezer Çakır, 18 Eylül 2026 tarihinde ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Güncel haberlerde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ve operasyon kapsamında gözaltı işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.