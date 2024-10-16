Sezonun ilk ürünü 500 TL'den satıldı! 22 bin 715 ton ile ülke birincisi...

Yayınlanma: 16.10.2024 - 16:13

Güncelleme: 16.10.2024 - 16:13

Türkiye'nin dünya kestane üretimi sıralamasında dördüncü sırada yer aldığını hatırlatan Vali Canbolat, “Aydın ilimiz coğrafi konumu tarım, turizm ve sanayi sektöründeki potansiyeli ile Ege Bölgesi ve ülkemizin hızla gelişen illerinden biridir. Büyük Menderes Nehri'nin suladığı bereketli ovalar üzerinde bulunan ilimiz topraklarının çoğunluğunda tarım yapılmaktadır. İlimiz toprak, iklim, topografik yapı ve ekolojik özellikleriyle polikültür tarıma elverişlidir. Tarımın her kolunda yetiştiriciliğin yapılabildiği güçlü bir potansiyele sahibiz. Bu potansiyellerden birisi de kestane üreticiliğidir. Kestane, ülke ekonomisine sağladığı istihdam ve oluşturduğu katma değer nedeniyle önemli bir üründür. Aydın ilimiz yaklaşık 22 bin 715 ton kestane üretimi ile ülke birincisidir. İlimizde en çok kestane sırasıyla Nazilli, Sultanhisar, Köşk ve Çine'de üretilmektedir. Katma değeri yüksek olan kestanede hastalık ve zarlılarla mücadele önemlidir ve bu yönde çalışmalar devam etmektedir. Aydın Valiliği olarak çiftçilerimizin ve iş ve üretim yapmak isteyen herkesin yanındayız” diyerek yeni sezonun ilk kestanesini sembolik olarak 500 TL'den aldı.

Sezonun hayırlı olmasını dileyen Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur kestane üretiminde Aydın'ın lider olduğunu kaydetti. AB Coğrafi İşaret Tescili'ne sahip Aydın kestanesinin yurt dışı pazarlarında aranan bir ürün olduğunu kaydeden Çondur, “Kestane üretimi zor ve meşakkatli olan bir ürün. Ancak kestane ağaçları da yetiştikten sonra uzun yıllar meyve veren bir ağaç. Türkiye'de kestane üretiminde birinci sıradayız. Aydın Ticaret Borsası olarak çiftçilerimizin emeğinin karşılığını almalarını önemsiyoruz” dedi.







