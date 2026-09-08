SGK İşe giriş bildirgesi nasıl sorgulanır? İşveren sigortayı başlatmış mı nasıl anlaşılır? Adım adım e-Devlet sorgulama rehberi...

E-DEVLET KAPISI'NA GİRİŞ YAPIN SGK tescil bilgilerinizi ve işe giriş bildirgenizi kontrol etmenin en hızlı ve güvenli yolu e-Devlet sistemini kullanmaktır. Telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan turkiye.gov.tr adresine giderek T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle (veya mobil imza/e-imza ile) sisteme giriş yapın.

ARAMA ÇUBUĞUNA "SGK TESCİL VE HİZMET DÖKÜMÜ" YAZIN Sisteme giriş yaptıktan sonra üst kısımda yer alan arama çubuğuna "4A Tescil ve Hizmet Dökümü" veya "Sosyal Güvenlik Kurumu" yazarak arama yapın. Alternatif olarak doğrudan SGK'nın hizmetler listesinden ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.

4A İŞE GİRİŞ ÇIKIŞ BİLDİRGESİ SORGULAMA MENÜSÜ Eğer özel sektörde (SSK kapsamında) çalışıyorsanız, arama sonuçlarında çıkan "4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi Sorgulama" hizmetini seçin. Bu hizmet, doğrudan adınıza düzenlenen işe giriş ve işten çıkış belgelerini detaylı bir şekilde listelemenizi sağlar.

İŞE GİRİŞ TARİHİNİZİ VE İŞ YERİNİ KONTROL EDİN Sorgulama ekranına geldiğinizde adınıza tescil edilmiş olan işe giriş tarihini, iş yerinin sicil numarasını ve unvanını görebilirsiniz. Yeni başladığınız iş yerinin unvanı ve işe giriş tarihi burada listeleniyorsa, işveren sigortanızı resmi olarak başlatmış demektir.

İŞVEREN SİGORTAYI NE ZAMAN BAŞLATMAK ZORUNDA? (YASAL SÜRE) Normal şartlarda işveren, çalışanı işe başlattığı gün (en geç işe başlama gününde) SGK'ya işe giriş bildirgesi vermekle yükümlüdür. Bazı özel sektör iş kolları için bu süre yasal olarak istisnai durumlar barındırabilse de genel kural, işe başlandığı gün sigortanın aktif hale getirilmesidir. "Deneme süresi" bahanesiyle sigortasız çalıştırılmak yasal olarak suçtur.

KAYIT GÖRÜNMÜYORSA NE YAPMALISINIZ? e-Devlet üzerinden yaptığınız sorgulamada yeni iş yerinize ait bir işe giriş bildirgesi göremiyorsanız, öncelikle iş yerinin muhasebe veya insan kaynakları departmanıyla iletişime geçmelisiniz. Aradan günler geçmesine rağmen tescil yapılmadıysa riskli bir durum söz konusudur.

SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILDIĞINIZI FARK EDERSENİZ: ALO 170 İşveren sigortanızı başlatmıyor, süreci geciktiriyor veya sigortasız çalıştırmaya zorluyorsa hakkınızı yasal yollardan arayabilirsiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi olan ALO 170 hattını arayarak ihbarda bulunabilir veya iş yerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi'ne (SGK) dilekçeyle başvurarak Hizmet Tespit Davası / Şikayeti açabilirsiniz.