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SGK İşe giriş bildirgesi nasıl sorgulanır? İşveren sigortayı başlatmış mı nasıl anlaşılır? Adım adım e-Devlet sorgulama rehberi...
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SGK İşe giriş bildirgesi nasıl sorgulanır? İşveren sigortayı başlatmış mı nasıl anlaşılır? Adım adım e-Devlet sorgulama rehberi...

8.09.2026 17:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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SGK İşe giriş bildirgesi nasıl sorgulanır? İşveren sigortayı başlatmış mı nasıl anlaşılır? Adım adım e-Devlet sorgulama rehberi...

Yeni bir iş anlaşması yapıldığında çalışanların en çok merak ettiği konuların başında sigorta tescilinin zamanında yapılıp yapılmadığı gelir. İşverenlerin çalışanı işe başlatmadan önce ya da en geç yasal süresi içinde SGK'ya bildirmesi zorunludur. Sigortanızın başlatılıp başlatılmadığını iş yerinize sormadan, doğrudan devletin resmi dijital kanalları üzerinden birkaç saniye içinde kontrol edebilirsiniz. İşte adım adım SGK işe giriş sorgulama rehberi...

SGK İşe giriş bildirgesi nasıl sorgulanır? İşveren sigortayı başlatmış mı nasıl anlaşılır? Adım adım e-Devlet sorgulama rehberi...

E-DEVLET KAPISI'NA GİRİŞ YAPIN

SGK tescil bilgilerinizi ve işe giriş bildirgenizi kontrol etmenin en hızlı ve güvenli yolu e-Devlet sistemini kullanmaktır. Telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan turkiye.gov.tr adresine giderek T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle (veya mobil imza/e-imza ile) sisteme giriş yapın.

SGK İşe giriş bildirgesi nasıl sorgulanır? İşveren sigortayı başlatmış mı nasıl anlaşılır? Adım adım e-Devlet sorgulama rehberi...

ARAMA ÇUBUĞUNA "SGK TESCİL VE HİZMET DÖKÜMÜ" YAZIN

Sisteme giriş yaptıktan sonra üst kısımda yer alan arama çubuğuna "4A Tescil ve Hizmet Dökümü" veya "Sosyal Güvenlik Kurumu" yazarak arama yapın. Alternatif olarak doğrudan SGK'nın hizmetler listesinden ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.

SGK İşe giriş bildirgesi nasıl sorgulanır? İşveren sigortayı başlatmış mı nasıl anlaşılır? Adım adım e-Devlet sorgulama rehberi...

4A İŞE GİRİŞ ÇIKIŞ BİLDİRGESİ SORGULAMA MENÜSÜ

Eğer özel sektörde (SSK kapsamında) çalışıyorsanız, arama sonuçlarında çıkan "4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi Sorgulama" hizmetini seçin. Bu hizmet, doğrudan adınıza düzenlenen işe giriş ve işten çıkış belgelerini detaylı bir şekilde listelemenizi sağlar.

SGK İşe giriş bildirgesi nasıl sorgulanır? İşveren sigortayı başlatmış mı nasıl anlaşılır? Adım adım e-Devlet sorgulama rehberi...

İŞE GİRİŞ TARİHİNİZİ VE İŞ YERİNİ KONTROL EDİN

Sorgulama ekranına geldiğinizde adınıza tescil edilmiş olan işe giriş tarihini, iş yerinin sicil numarasını ve unvanını görebilirsiniz. Yeni başladığınız iş yerinin unvanı ve işe giriş tarihi burada listeleniyorsa, işveren sigortanızı resmi olarak başlatmış demektir.

SGK İşe giriş bildirgesi nasıl sorgulanır? İşveren sigortayı başlatmış mı nasıl anlaşılır? Adım adım e-Devlet sorgulama rehberi...

İŞVEREN SİGORTAYI NE ZAMAN BAŞLATMAK ZORUNDA? (YASAL SÜRE)

Normal şartlarda işveren, çalışanı işe başlattığı gün (en geç işe başlama gününde) SGK'ya işe giriş bildirgesi vermekle yükümlüdür. Bazı özel sektör iş kolları için bu süre yasal olarak istisnai durumlar barındırabilse de genel kural, işe başlandığı gün sigortanın aktif hale getirilmesidir. "Deneme süresi" bahanesiyle sigortasız çalıştırılmak yasal olarak suçtur.

SGK İşe giriş bildirgesi nasıl sorgulanır? İşveren sigortayı başlatmış mı nasıl anlaşılır? Adım adım e-Devlet sorgulama rehberi...

KAYIT GÖRÜNMÜYORSA NE YAPMALISINIZ?

e-Devlet üzerinden yaptığınız sorgulamada yeni iş yerinize ait bir işe giriş bildirgesi göremiyorsanız, öncelikle iş yerinin muhasebe veya insan kaynakları departmanıyla iletişime geçmelisiniz. Aradan günler geçmesine rağmen tescil yapılmadıysa riskli bir durum söz konusudur.

SGK İşe giriş bildirgesi nasıl sorgulanır? İşveren sigortayı başlatmış mı nasıl anlaşılır? Adım adım e-Devlet sorgulama rehberi...

SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILDIĞINIZI FARK EDERSENİZ: ALO 170

İşveren sigortanızı başlatmıyor, süreci geciktiriyor veya sigortasız çalıştırmaya zorluyorsa hakkınızı yasal yollardan arayabilirsiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi olan ALO 170 hattını arayarak ihbarda bulunabilir veya iş yerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi'ne (SGK) dilekçeyle başvurarak Hizmet Tespit Davası / Şikayeti açabilirsiniz.

SGK İşe giriş bildirgesi nasıl sorgulanır? İşveren sigortayı başlatmış mı nasıl anlaşılır? Adım adım e-Devlet sorgulama rehberi...

Düzenli Kontrolün Önemi ve Emeklilik Hakları

Çalışma hayatınız boyunca çalıştığınız günlerin ve primlerin eksiksiz yatıp yatmadığını düzenli olarak e-Devlet üzerinden kontrol etmek ileride yaşayacağınız hak kayıplarını önler. Prim gün sayınızın, sigorta başlangıç tarihinizin ve kazançlarınızın doğru bildirilip bildirilmediğini dönemsel olarak 4A Hizmet Dökümü sayfasından inceleyebilirsiniz.

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