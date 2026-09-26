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Sharon Stone'dan Hollywood eleştirisi: Seks sembolü olmaktan çok uzaklaştım

Sharon Stone'dan Hollywood eleştirisi: Seks sembolü olmaktan çok uzaklaştım

26.09.2026 11:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sharon Stone'dan Hollywood eleştirisi: Seks sembolü olmaktan çok uzaklaştım

Dünyaca ünlü ABD’li oyuncu Sharon Stone, katıldığı ödül töreninde Hollywood’daki "seks sembolü" imajının ötesine geçişine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sanatçı, "Seks sembolü olmaktan çok uzaklaştım, bunu yorgun ayaklarımı sağlam bir zemine oturtarak başardım" dedi.

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Erotik gerilim filmi 'Temel İçgüdü' ile dünya çapında üne kavuşan 68 yaşındaki Amerikalı oyuncu Sharon Stone, Variety'nin düzenlediği 'Power of Women' (Kadınların Gücü) etkinliğinde dikkat çeken ifadeler kullandı.

Hayırseverlik faaliyetleri ve kadın hakları savunuculuğu nedeniyle ödüle layık görülen Stone, Los Angeles'taki törende yaptığı konuşmada Hollywood'daki kalıplaşmış imajına ve kadın dayanışmasına değindi.

"BEN AMERİKAN RÜYASININ BİR ÜRÜNÜYÜM"

Konuşmasında geçmişine ve aile kökenlerine değinen ünlü oyuncu, fabrikatör bir babanın kızı olarak dünyaya geldiğini belirterek "Ben Amerikan rüyasının bir ürünüyüm" dedi.

Kariyeri boyunca üzerindeki "seks sembolü" etiketini geride bıraktığını vurgulayan Stone, şu ifadeleri kaydetti:

"Seks sembolü olmaktan çok uzaklaştım. Bunu, beton zeminlerde 10 santimlik topuklu ayakkabılar giymekten ağrıyan bu iki yorgun ayağımı koruyarak başardım. Onları sağlam bir zemine oturttum. Kadınların içinde hissettiğim gücü, sizin aranızda durduğum için alıyorum ve burada durduğumda yalnız değilim."

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"HAYAT ARKADAŞI ARAYIŞINDAYIM"

Geçtiğimiz günlerde bir podcast programına da konuk olan Sharon Stone, özel hayatına ve ilişki tercihlerine dair samimi değerlendirmelerde bulunmuştu. Uzun süredir cinsel perhiz yaptığını belirten ünlü yıldız, artık geçici ilişkilerden sıkıldığını ifade etmişti.

Gündelik ilişkiler yerine gerçek bir hayat arkadaşı aradığını dile getiren 68 yaşındaki oyuncu, "Hayatımda aşklar yaşadım ama sanırım hayatımın en büyük aşkını henüz yaşamadım" açıklamasını yapmıştı.

Daha önce yapımcı Michael Greenburg ve gazeteci Phil Bronstein ile evlilikler gerçekleştiren usta oyuncunun üç evlatlık oğlu bulunuyor.

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