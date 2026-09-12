Siirt'te yetişiyor, Avusturya'ya ihraç ediliyor! Sadece meyvesi değil, yaprağı da altın değerinde

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, kentte üretilen tayfi üzümü yapraklarının Avusturya'ya ihraç edildiğini belirterek, "Siirt'in üzüm üretiminde Türkiye'nin ilk 5 ili arasına girmesini hedefliyoruz" dedi.

Pirinçli köyünde gerçekleştirilen tayfi üzümü hasat programına Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, Şirvan Kaymakamlığı yetkilileri, Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, protokol üyeleri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı. Yapılan duanın ardından protokol üyeleri ve çiftçiler bağa girerek sezonun ilk tayfi üzümlerini topladı.

"TÜRKİYE GENELİNDE 9. SIRADAYIZ"

Programda konuşan Vali Kızılkaya, kentin 27 farklı üzüm gen kaynağına sahip olduğunu belirterek, "2025 yılı TÜİK verilerine göre kentimizde 27 bin 956 dekar alanda 45 bin 261 ton üzüm üretildi. Bu üretim miktarıyla Siirt, Türkiye genelinde 9. sırada yer alıyor. Üzümümüz sofralık tüketimin yanı sıra pekmez, pestil, cevizli sucuk, şıra ve kuru üzüm gibi katma değerli ürünlere dönüştürülüyor" dedi.

TAYFİ ÜZÜMÜ YAPRAKLARI AVUSTURYA PAZARINDA

Kadınların üretime ve ekonomiye katılımına dikkat çeken Vali Kızılkaya, GAP İdaresi finansmanıyla Pirinçli köyünde kurulan Siirt Tayfi Üzümü Yaprak Salamura İşleme Tesisinde 7 kadın girişimcinin istihdam edildiğini söyledi. Tesiste işlenen yaprakların 'Mavit' markasıyla ulusal marketlerde yer aldığını vurgulayan Kızılkaya, ürünlerin Avusturya'ya da ihraç edildiğini ifade etti.