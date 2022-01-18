Sınırsız diye gitmişti: Suşi yiyen kadın hastanelik oldu

18 Ocak 2022 Salı, 13:39

24 yaşındaki Danielle Shapiro geçen ay bir arkadaşıyla birlikte suşi ziyafeti çekmek istedi ancak işler istediği gibi sonuçlanmadı.

Shapiro, 32 suşi birden yedikten sonra kendisini kötü hissetti ve şiddetli mide ağrılarıyla acile kaldırıldı. Hastanede Shapiro'ya gastroözofageal reflü teşhisi kondu.

Shapiro neden hastaneye kaldırıldığını anlatmak ve yediği suşileri göstermek için 23 Aralık'ta TikTok'ta bir video paylaştı. 24 yaşındaki kadının suşi sevenlere yaptığı uyarı 11 milyondan fazla görüntülendi.

Talihsiz kadın videoyu, "Sınırsız suşi deneyimi ters gitti" ifadesiyle paylaştı. Shapiro bir önceki paylaşımında "büyük bir suşi hayranı" olduğunu ve bir arkadaşıyla birlikte sınırsız suşi deneyimi yaşamak istediğini söylemişti.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Shapiro restoranda miso çorbası, Japon mantısı olarak bilinen 4 gyoza, jalapeno poppers, 8 green dragon roll, 8 snow roll, 8 California roll, 8 wakame roll yedi.

"TEKRAR YİYECEĞİM"

Suşi yiyen kadın yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Yemekten hemen sonra o kadar şiştik ki eve gitmeden önce yarım saat arabada oturmak zorunda kaldık."

Shapiro sabaha doğru göğsünde ve midesinde yoğun bir ağrı hissettiğini ve nefes almakta zorlandığını belirtti. Hastane tedavi görmesinin ardından Shapiro kendine gelmesinin birkaç gün aldığını söyledi.

Bu talihsiz deneyimin suşi aşkını baltalamayacağını ifade eden Shapiro, "Kesinlikle tekrar suşi yiyeceğim" dedi.