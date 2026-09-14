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Sipariş edilen ürün gönderilmezse ne yapılmalı? Para iadesi ve başvuru yolları...
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Sipariş edilen ürün gönderilmezse ne yapılmalı? Para iadesi ve başvuru yolları...

14.09.2026 14:17:00
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Haber Merkezi
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Sipariş edilen ürün gönderilmezse ne yapılmalı? Para iadesi ve başvuru yolları...

İnternetten sipariş verip ürününe ulaşamayan tüketiciler, para iadesi almak ve haklarını kullanmak için hangi adımları atabileceklerini merak ediyor. Peki, sipariş edilen ürün gönderilmezse ne yapılmalı? İşte para iadesi ve başvuru yolları...

Sipariş edilen ürün gönderilmezse ne yapılmalı? Para iadesi ve başvuru yolları...

İnternetten verilen siparişlerde ürünün zamanında gönderilmemesi tüketicilerin sık karşılaştığı sorunlardan biri oluyor. Siparişin gecikmesi veya ürünün hiç gönderilmemesi halinde tüketicilerin hangi haklara sahip olduğu merak ediliyor. Özellikle ödemesi yapılan ürünün teslim edilmemesi durumunda para iadesinin nasıl alınacağı ve nereye başvurulabileceği araştırılıyor. Peki, sipariş edilen ürün gönderilmezse ne yapılmalı? İşte para iadesi ve başvuru yolları...

Sipariş edilen ürün gönderilmezse ne yapılmalı? Para iadesi ve başvuru yolları...

SİPARİŞ EDİLEN ÜRÜN EN GEÇ NE ZAMAN GÖNDERİLMELİ?

İnternet veya iletişim araçları üzerinden yapılan alışverişlerde satıcının, sipariş için taahhüt ettiği süre içinde ürünü göndermesi gerekir. Belirli bir teslim süresi belirtilmemişse, kişiye özel hazırlanan ürünler dışında ürünün en geç 30 gün içinde teslim edilmesi zorunludur. Satıcının bu süre içinde yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde tüketici sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olur.

Sipariş edilen ürün gönderilmezse ne yapılmalı? Para iadesi ve başvuru yolları...

SİPARİŞ EDİLEN ÜRÜN GÖNDERİLMEZSE NE YAPILMALI?

Ürün belirtilen sürede gönderilmediyse öncelikle siparişe ilişkin bilgilerin ve teslim süresinin kontrol edilmesi gerekir. Sipariş numarası, ödeme bilgileri, ürünün teslim tarihi ve satıcıyla yapılan yazışmaların saklanması büyük önem taşır.

Tüketici, ürünü göndermeyen satıcıya yazılı olarak ulaşarak siparişin teslim edilmesini veya ödediği tutarın iade edilmesini talep edebilir. Talebin e-posta veya mesaj gibi yazılı yollarla yapılması, ilerleyen süreçte yaşanabilecek uyuşmazlıklarda işlemlerin belgelenmesi açısından gereklidir.

Sipariş edilen ürün gönderilmezse ne yapılmalı? Para iadesi ve başvuru yolları...

ÜRÜN GÖNDERİLMEZSE PARA İADESİ ALINABİLİR Mİ?

Ürün taahhüt edilen sürede gönderilmezse tüketici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde satıcının, teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil ettiği tüm ödemeleri, fesih bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren 14 gün içinde kesintisiz olarak iade etmesi gerekir. Bu nedenle ürünün gönderilmemesi halinde tüketicinin yalnızca siparişin teslim edilmesini beklemesi gerekmez; şartların oluşması halinde doğrudan ücret iadesi talep edilebilir.

Sipariş edilen ürün gönderilmezse ne yapılmalı? Para iadesi ve başvuru yolları...

PARA İADESİ İÇİN HANGİ ADIMLAR İZLENMELİ?

Siparişin teslim edilmemesi halinde şu adımlar sırasıyla izlenmelidir:

Süre Kontrolü:

  • Siparişin teslim süresi ve mesafeli satış koşulları kontrol edilmeli.

Kayıtların Saklanması:

  • Sipariş, ödeme ve teslimat bilgileri eksiksiz muhafaza edilmeli.

Yazılı Bildirim:

  • Satıcıya yazılı olarak ulaşılmalı ve ürünün gönderilmesi ya da ücretin iade edilmesi talep edilmeli.

Sözleşme Feshi:

  • Gerekirse sözleşmenin feshedildiği açık şekilde satıcıya iletilmeli.

Harcama İtirazı veya Yasal Başvuru:

  • İade yapılmazsa bankaya harcama itirazında bulunulmalı ya da resmi yasal başvuru yolları değerlendirilmelidir.
Sipariş edilen ürün gönderilmezse ne yapılmalı? Para iadesi ve başvuru yolları...

ÜRÜN GÖNDERİLMEZSE NEREYE BAŞVURULUR?

Satıcıyla yapılan görüşmeler sonucunda sorun çözülemiyorsa tüketicinin uyuşmazlığın miktarına göre başvurabileceği yasal merciler bulunmaktadır. Belirli parasal sınırların altındaki uyuşmazlıklarda resmi internet portalı üzerinden ücretsiz olarak Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılabilir. Tutarlık sınırını aşan durumlarda ise Tüketici Mahkemelerine başvurulması gerekir. Ayrıca kredi kartı ile yapılan ödemelerde bankaya başvurarak harcama itirazı sürecinin başlatılması da etkili bir yoldur.

Sipariş edilen ürün gönderilmezse ne yapılmalı? Para iadesi ve başvuru yolları...

BAŞVURU YAPARKEN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Siparişin teslim edilmediğini ve mağduriyeti kanıtlayan belgelerin eksiksiz hazırlanması sürecin hızlı sonuçlanmasını sağlar:

  • Sipariş ve onay bilgileri
  • Ödeme dekontları veya banka kayıtları
  • Satıcıyla yapılan tüm yazılı görüşmeler
  • Ürün sayfasındaki teslim süresine ilişkin ekran görüntüleri
  • Para iadesi talebine ilişkin yapılan yazılı bildirimler
Sipariş edilen ürün gönderilmezse ne yapılmalı? Para iadesi ve başvuru yolları...

ÜRÜN STOKTA YOK DENİLEREK GÖNDERİLMİYORSA NE OLUR?

Ürünün stokta bulunmaması, tüketici mevzuatında malın tesliminin imkânsız hale gelmesi olarak kabul edilmez. Bu nedenle yalnızca ürünün stokta olmadığı gerekçesiyle satıcı sorumluluktan kaçamaz ve tüketicinin hakları ortadan kalkmaz. Siparişin yerine getirilmesinin gerçekten imkânsız hale geldiği zorunlu durumlarda ise satıcının bu durumu derhal tüketiciye bildirmesi ve tahsil edilen tüm ödemeleri en geç 14 gün içinde iade etmesi zorunludur.

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