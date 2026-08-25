Situationship, friends with benefits, breadcrumbing... Z kuşağının kullandığı 15 ilişki terimi ve anlamları

Günümüzde ilişkiler artık yalnızca “sevgililik” veya “flört” kavramlarıyla açıklanmıyor. İlişkinin nasıl başladığından iletişimin nasıl sürdüğüne kadar pek çok farklı durumu tanımlamak için yeni terimler kullanılıyor. Özellikle sosyal medyada ve flört uygulamalarında yaygınlaşan situationship, ghosting, breadcrumbing ve love bombing gibi kavramlar, modern ilişkilerin farklı biçimlerini anlatıyor. İşte son dönemde sıkça kullanılan 15 ilişki terimi ve anlamları...

1. SİTUATİONSHİP NEDİR?

Situationship, iki kişinin romantik veya duygusal yakınlık yaşadığı ancak ilişkilerinin adını koymadığı durumu ifade ediyor. Taraflar sevgili gibi davranabilir ancak ilişkinin geleceği ve sınırları konusunda net bir tanımlama bulunmayabilir.

2. GHOSTİNG NEDİR?

Ghosting, iletişim halinde olduğunuz kişinin herhangi bir açıklama yapmadan bir anda mesajlara ve aramalara cevap vermeyi bırakması anlamına geliyor. Kişi adeta ortadan kaybolduğu için bu durum “hayalet olmak” anlamındaki ghosting kelimesiyle tanımlanıyor.

3. BREADCRUMBİNG NEDİR?

Breadcrumbing, bir kişinin karşı tarafa zaman zaman ilgi göstererek iletişimi tamamen koparmaması ancak ciddi bir ilişki konusunda adım atmaması anlamına geliyor. Kısa mesajlar, beğeniler veya arada yapılan iltifatlar bu davranışın örnekleri arasında gösteriliyor.

4. LOVE BOMBİNG NEDİR?

Love bombing, ilişkinin özellikle başlangıç döneminde karşı tarafa aşırı ilgi, yoğun mesaj, sürekli iltifat ve büyük romantik jestler gösterilmesini ifade ediyor. Bu yoğun ilginin amacı ve ilişkinin sağlıklı olup olmadığı ise kişiden kişiye değişebiliyor.

5. Talking stage nedir?

Talking stage, iki kişinin flört etmeye başladığı ancak henüz sevgili olmadığı tanışma ve birbirini keşfetme dönemini anlatıyor. Taraflar sık sık konuşabilir ve buluşabilir ancak ilişkinin adı henüz konmamış olabilir.

6. FRİENDS WİTH BENEFİTS NEDİR?

Friends with benefits (FWB), arkadaşlığın devam ettiği ancak taraflar arasında romantik veya cinsel yakınlığın da bulunduğu ilişki biçimini ifade ediyor. Tarafların ilişki sınırlarını baştan belirlemesi önem taşıyor.

7. CASUAL DATİNG NEDİR?

Casual dating, ciddi ve uzun vadeli bir ilişki hedefi olmadan flört etmeyi ve görüşmeyi ifade ediyor. Taraflar birbirleriyle zaman geçirirken ilişkinin geleceğine yönelik ciddi bir beklenti taşımayabiliyor.

8. EXCLUSİVE DATİNG NEDİR?

Exclusive dating, henüz resmi olarak sevgili olunmasa da tarafların yalnızca birbirleriyle görüştüğü ilişki aşamasını ifade ediyor. Başka kişilerle flört etmeme konusunda karşılıklı bir anlaşma bulunuyor.

9. REBOUND RELATİONSHİP NEDİR?

Rebound relationship, kişinin önceki ilişkisinin hemen ardından veya duygusal etkileri devam ederken yeni bir ilişkiye başlaması durumunu anlatıyor. Yeni ilişkinin amacı her zaman eski sevgiliyi unutmak olmayabilir.

10. ON-AGAİN, OFF-AGAİN RELATİONSHİP NEDİR?

Bu terim, sürekli ayrılıp yeniden başlayan ilişkiler için kullanılıyor. Çift bir dönem ayrılıyor, daha sonra yeniden bir araya geliyor ve benzer döngü tekrar yaşanabiliyor.

11. LONG-DİSTANCE RELATİONSHİP NEDİR?

Long-distance relationship (LDR), çiftlerin farklı şehirlerde veya ülkelerde yaşadığı ve ilişkiyi uzaktan sürdürdüğü ilişki biçimi olarak kullanılıyor.

12. OPEN RELATİONSHİP NEDİR?

Open relationship, çiftin karşılıklı rızası ve belirlediği sınırlar çerçevesinde ilişki dışında başka kişilerle de romantik veya cinsel yakınlık yaşayabildiği ilişki biçimini ifade ediyor.

13. FRİENDS TO LOVERS NEDİR?

Friends to lovers, başlangıçta arkadaş olan iki kişinin zaman içinde birbirlerine romantik duygular beslemeye başlamasını ve arkadaşlıklarının sevgililiğe dönüşmesini anlatıyor.

14. BENCHİNG NEDİR?

Benching, kişinin başka birini tamamen hayatından çıkarmadan zaman zaman iletişim kurarak onu “beklemede” tutması anlamına geliyor. Genellikle ciddi bir ilişki adımı atmadan karşı tarafın ilgisini korumaya çalışma şeklinde kullanılıyor.

15. SLOW BURN NEDİR?

Slow burn, romantik duyguların bir anda değil, zaman içerisinde yavaş yavaş geliştiği ilişkileri ifade ediyor. Taraflar başlangıçta birbirlerine karşı romantik bir ilgi hissetmeyebilir ancak zamanla yakınlık ve duygusal bağ güçlenebiliyor.

MODERN İLİŞKİLERDE KULLANILAN TERİMLER NEDEN ARTTI?

Sosyal medya, mesajlaşma uygulamaları ve flört platformları insanların tanışma ve iletişim kurma biçimlerini değiştirdi. Bunun sonucunda klasik sevgililik ve flört kavramlarının dışında kalan ilişki biçimlerini tanımlamak için yeni kelimeler ortaya çıktı.

Bu terimler, yaşanan ilişkiyi tanımlamak için kullanılabilse de her ilişkinin dinamiği farklı olabiliyor. Bu nedenle bir davranışın anlamını yalnızca kullanılan bir kavrama bakarak değerlendirmek yerine, tarafların iletişimi ve karşılıklı beklentileri de dikkate alınmalı.