Sivilce izlerini ve inatçı lekeleri hafifleten 3 doğal bakım yöntemi

Ciltteki melanin birikimi veya iltihap sonrası kalan izler, doğru doğal asitler ve antioksidanlarla desteklenmediğinde uzun süre kalıcı olabilir. Cildin kendi kendini yenileme mekanizmasını hızlandıran bitkisel kürlerle leke görünümünü evde güvenle azaltabilirsiniz.

1. Bal ve Tarçın ile Leke Karşıtı Onarıcı Maske

Tarçın cildin alt dokusunu uyarırken, bal cildi yatıştırarak onarım sürecini destekleyen güçlü bir antioksidandır.

Uygulama Yolu: Bir tatlı kaşığı süzme bal ile yarım çay kaşığı toz tarçın homojen şekilde karıştırılarak sadece leke olan bölgelere sürülür, 10 dakika bekletilip ılık suyla durulanır.

2. Elma Sirkesi ve Yeşil Çay Toniği

Yeşil çayın antioksidan yapısı ile elma sirkesinin doğal asidik bileşenleri pigment eşitsizliklerini dengeleyen harika bir ikilidir.

Uygulama Yolu: Bir fincan demlenip soğutulmuş yeşil çaya bir çay kaşığı doğal elma sirkesi eklenerek pamuk yardımıyla sorunlu bölgelere tampon yapılır, 10 dakika bekletilip yıkanır.

3. Aloe Vera ve Limon Suyu İkilisi

Aloe vera hassaslaşan cildi koruyup nemlendirirken, limon suyunun içerisindeki C vitamini leke açmada etkilidir.

Uygulama Yolu: Bir yemek kaşığı saf aloe vera jeline birkaç damla taze limon suyu damlatılarak akşamları lekeli bölgelere uygulanır, sabah bol suyla yıkanır. (Not: Limon asidik olduğu için bu uygulama mutlaka akşam yapılmalı ve gündüz güneş kremi kullanılmalıdır.)