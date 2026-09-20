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Siyah nokta ve gözenek kirlerine son: T bölgesini pürüzsüzleştiren 3 doğal yöntem

Siyah nokta ve gözenek kirlerine son: T bölgesini pürüzsüzleştiren 3 doğal yöntem

20.09.2026 21:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Siyah nokta ve gözenek kirlerine son: T bölgesini pürüzsüzleştiren 3 doğal yöntem

Burun ve alın çevresinde yoğunlaşan siyah noktalar ve tıkanmış gözenekler, cildin mat ve bakımsız görünmesine yol açabilir. Kimyasal bantlara gerek kalmadan mutfaktaki doğal malzemelerle cildi siyah noktalardan arındırmak mümkün. İşte T bölgesini pürüzsüzleştirecek 3 etkili bakım adımı...
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Cildin aşırı sebum üretmesi ve ölü derilerin gözeneklerde birikmesi havayla temas ettiğinde okside olarak siyah noktalara dönüşür. Doğal maskeler ve arındırıcı kürlerle bu inatçı kirleri derinden temizleyebilir, gözeneklerin sıkılaşmasını sağlayabilirsiniz.

1. Karbonat ve Limon Suyu ile Derinlemesine Siyah Nokta Maskesi

Karbonat doğal bir arındırıcıdır; limon suyunun asidik yapısı ise gözenekleri tıkayan kirleri çözerek temizler.

Uygulama Yolu: Bir tatlı kaşığı karbonat ile birkaç damla taze limon suyu karıştırılarak siyah noktaların yoğun olduğu burun ve çene bölgesine nazikçe sürülür, 5 dakika bekletilip ılık suyla durulanır.

2. Yumurta Akı ve Kağıt Havlu Bandı Yöntemi

Yumurta akı, kuruduğunda cildi gererek siyah noktaları yerinden söken en etkili doğal mekanik temizleyicidir.

Uygulama Yolu: Temiz cilde çırpılmış yumurta akı ince bir katman halinde sürülür, üzerine çok ince bir kağıt havlu parçası kapatılarak kuruması beklenir ve tamamen kuruduktan sonra maske nazikçe soyulur.

3. Kil ve Çay Ağacı Yağı İkilisiyle Gözenek Temizliği

Kil, fazla yağı bir sünger gibi emerken; çay ağacı yağı antiseptik özelliğiyle gözenek içindeki bakterileri yok eder.

Uygulama Yolu: İki yemek kaşığı doğal kil biraz su ve 2 damla saf çay ağacı yağıyla macun kıvamına getirilip T bölgesine uygulanır, 10 dakika kurutulup ılık suyla yıkanır.

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