Snapchat'ten genç kullanıcılar için yeni hamle: Günlük ekran süresine kısıtlama geliyor

Genç kullanıcıların ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ve bağımlılık yaratan tasarımları nedeniyle dünya genelinde mercek altına alınan sosyal medya platformları, kullanım sürelerine yönelik kısıtlama adımları atmaya başladı. Meta’nın ABD eyaletleriyle vardığı yasal anlaşmanın ardından yaptığı sektör geneli çağrıya Snapchat’in çatı şirketi Snap’ten olumlu yanıt geldi.

Snap CEO'su Evan Spiegel, yeni teknoloji ürünlerinin tanıtıldığı etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, genç kullanıcıların uygulamada geçirebileceği günlük azami sürenin sınırlandırılmasına istekli olduklarını belirtti. Spiegel, bu tür düzenlemelerin sektör standartlarını belirleme açısından önemli bir gelişme olduğunu ve genel olarak fayda sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

META’DAN DEV ANLAŞMA VE SEKTÖRE ÇAĞRI

Instagram ve Facebook’un sahibi olan Meta, platformlarını gençlerde bağımlılık yaratacak şekilde tasarladığı iddiasıyla ABD eyalet başsavcıları tarafından açılan davalarda 12,7 milyar dolar ödemeyi ve çeşitli kısıtlamaları kabul etmişti. Anlaşma kapsamında okul saatlerinde bildirimlerin kapatılması ve gece kısıtlamalarının yanı sıra genç hesapları için varsayılan olarak günlük 2 saatlik kullanım sınırı getirilmesi öngörüldü.

Meta yetkilileri, YouTube, TikTok ve Snapchat gibi diğer büyük platformların da benzer önlemleri alması durumunda ek yaptırımları devreye sokacağını bildirerek rakiplerine çağrıda bulunmuştu.

SÜRE SINIRI İÇİN TAKVİM HENÜZ NETLEŞMEDİ

Sektördeki diğer oyunculara kıyasla talebe en açık yanıtı veren Snap cephesinde ise uygulamanın ne zaman hayata geçeceği henüz netlik kazanmadı. CEO Evan Spiegel, varsayılan süre sınırı fikrini şirket içinde değerlendirdiklerini aktarırken, uygulamaya geçiş için somut bir takvim paylaşmadı.

Ebeveynlerin çocuklarının ekran kullanımını denetlemesine imkan tanıyan araçlar sunduklarını hatırlatan Spiegel, konunun çözüm ortaklarından biri olmak istediklerini belirtti. Öte yandan, Meta'nın çağrısına karşılık Google (YouTube) yorum yapmaktan kaçınırken, TikTok tarafı ise konuya ilişkin henüz bir açıklama paylaşmadı.