Soğan ve patatesin filizlenmesini ve bozulmasını önlemenin 3 püf noktası

Geleneksel mutfak alışkanlıklarında yapılan küçük yerleşim hataları, soğan ve patatesin nemlenmesine ve erken bozulmasına zemin hazırlar. Doğru koşullarda muhafaza ederek israfın önüne geçebilirsiniz.

1. Soğan ve Patatesi Kesinlikle Ayrı Yerlerde Saklama

Patatesler olgunlaşma sürecinde etrafa etilen gazı salgılar; bu gaz yanındaki soğanların hızla nemlenmesine ve çürümesine yol açar.

Uygulama Yolu: Soğan ve patates aynı sepet veya dolap içinde tutulmaz; ikisi tamamen ayrı noktalarda muhafaza edilir.

2. Karanlık, Serin ve İyi Havalanan Ortam Seçimi

Işık gören ve sıcak kalan patatesler yeşillenerek toksik maddeler üretir; soğanlar ise rutubetten hemen etkilenir.

Uygulama Yolu: Saklama kapları doğrudan güneş almayan, serin, karanlık ve hava akımı olan kiler veya kiler dolaplarına yerleştirilir.

3. Plastik Poşet Yerine Kağıt Torba veya Hasır File Kullanımı

Plastik torbalar içinde kalan sebzeler içerideki nemi hapsederek hızla küflenir.

Uygulama Yolu: Soğan ve patatesler naylon poşetlerden çıkarılarak hava alan delikli hasır sepetlerde veya üstü açık kağıt torbalarda saklanır.