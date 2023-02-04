Soğuk havalarda işe yarıyor. 1 kaşığı bile boğaz ağrısına iyi geliyor

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 18:18

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 11:40

Havaların soğumasıyla birlikte kış hastalıkları kapıya dayandı. Uzmanlar boğaz ağrısına karşı bir kür önerdiler. Karabiberli bal kürü özellikle kış aylarında boğaz ağrısına karşı tam koruma sağlıyor.

KARIŞIMIN TARİFİ

Malzeme listesi;

4-5 tane taze çekilmiş karabiber, Yoksa toz karabiber kullanabilirsiniz. 1 Tatlı kaşığı yeterli olacaktır.

2 çay kaşığı kadar organik bal

1 bardak su. Suyun içme suyu olması önerilir.

Ve yapılışı;

Önce suyu bir cezve içerisinde kaynatın.

Taze çekilmiş karabiberleri üzerine ekleyin ve 5 dakika daha kaynatın.

Suyu ocaktan alın biraz ılımasını bekleyin ve üzerine balı ekleyerek iyice karıştırın

KARABİBER + BAL KARIŞIMI NE İŞE YARIYOR?

Bu karışım özellikle kış günlerinde sizi boğaz ağrısından, öksürükten ve halsizlikten kurtaracaktır.

MÜTHİŞ ETKİ

Bal gibi antioksidan, antimikrobiyal ve antiinflamatuar özelliklere sahip olmasının yanı sıra, karabiber aynı zamanda iyi bir antidepresandır.

Mc Cormick Science Institute tarafından yapılan araştırmaya göre, karabiberin iyi bir mide koruyucu özelliklere sahip olduğu ve de sindirim sisteminin işlevini geliştirdiği belirtiliyor. Sindirim sisteminizin iyi çalışması, bağırsak sağlığı için önemli olmakla beraber aynı zamanda toksinlerin vücuttan atılmasına da yardımcı olur. Aynı zamanda enerji yakımınıda artırır.