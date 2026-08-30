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SOLOTÜRK gösterisi ne zaman? 30 Ağustos'ta İstanbul'da SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta ve nereden izlenir?

SOLOTÜRK gösterisi ne zaman? 30 Ağustos'ta İstanbul'da SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta ve nereden izlenir?

30.08.2026 11:09:00
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Haber Merkezi
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SOLOTÜRK gösterisi ne zaman? 30 Ağustos'ta İstanbul'da SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta ve nereden izlenir?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında SOLOTÜRK, İstanbul semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Peki, SOLOTÜRK gösterisi ne zaman? 30 Ağustos'ta İstanbul'da SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta ve nereden izlenir?
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Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbul'da gökyüzünü şenlendirecek. Peki, SOLOTÜRK gösterisi ne zaman? 30 Ağustos'ta İstanbul'da SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta ve nereden izlenir?

SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

SOLOTÜRK'ün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kapsamında gerçekleştireceği ana gösteri uçuşu, 30 Ağustos 2026 Pazar günü saat 18.00'de başlayacak. Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi, özel gün kapsamında İstanbul semalarında gökyüzü gösterisi sunacak.

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SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NEREDE YAPILACAK?

30 Ağustos 2026 SOLOTÜRK gösteri uçuşunun adresi Yenikapı Meydanı olacak. Ana gösteri, Yenikapı Meydanı üzerinde gerçekleştirilecek. Gösteriyi izlemek isteyen yurttaşlar, etkinliği Yenikapı çevresinden takip edebilecek.

İlgili Konular: #30 Ağustos Zafer Bayramı #Solotürk

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