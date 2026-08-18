Somer Sivrioğlu ayrılık kararını duyurdu: İstanbul’daki restoranını kapattı

Şef Somer Sivrioğlu, İstanbul’daki Efendy restoranının faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Beş yıl önce İstanbul’da kapılarını açan restoranın, yeniden Avustralya’nın Sydney kentine taşınacağı açıklandı.

Karar, restoranın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla duyuruldu. Açıklamada, İstanbul’daki son servisin 16 Ağustos’ta gerçekleştirildiği belirtildi.

“BU BİR SON DEĞİL”

Paylaşımda, Efendy’nin 2007 yılında Sydney’de başlayan hikâyesinin yıllar içinde büyüdüğü hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

“2007 yılında Sydney’de başlayan bu hikaye; binlerce sofraya, dostluğa ve unutulmaz anlara dönüştü. Beş yıl önce İstanbul’a taşıdığımız Efendy için şimdi doğduğu şehir Sydney’e dönüş vakti. 16 Ağustos’taki son servisimizle İstanbul’daki bu bölümü tamamlıyoruz. Ancak bu bir son değil; özüne sadık kalarak yoluna devam eden hikayemizin yeni bir adımı.”

EFENDY YENİDEN SYDNEY’E DÖNÜYOR

Sivrioğlu’nun kararıyla birlikte Efendy’nin İstanbul’daki beş yıllık dönemi sona ererken, restoranın bundan sonraki yoluna Sydney’de devam edeceği bildirildi.