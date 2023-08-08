Son 10 yılda, kedilerde aşırı kiloluluk oranı yüzde 169 arttı

Yayınlanma: 08.08.2023 - 13:13

Güncelleme: 08.08.2023 - 13:54

Dünya çapında kedi ve köpeklerin yüzde 40'ından fazlası aşırı kilolu veya obez olarak yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. İnsan sağlığında olduğu gibi hayvanlarda da benzer bir artış eğilimine sahip obezite, son 10 yılda kedilerde yüzde 169 arttı. Royal Canin, Uluslararası Kedi Günü’nde kediler için aşırı kilo ile ilişkili risklere ve doğru beslenmenin kedilerin sağlığı üzerindeki etkisine dikkat çekiyor.

Beslenme konusunda kedi sahiplerinin doğru bilinen yanlışlara sahip olduğunu ifade eden Veteriner Hekim Murat Özhavala, “Örneğin, bu mitlerden bir tanesi tavuğun hayvanlarda sık görülen bir alerjen kaynağı olduğu yönünde. Bu noktada protein kaynağı olarak tavuğa büyük bir haksızlık yapılıyor. Bazı hayvanların, tavuk eti alerjisi farklı nedenlerle ve bireysel bir şekilde söz konusu olabiliyor fakat benzer örnekleri balık ya da kuzu eti kaynaklı vakalarda da gözlemleyebiliyoruz. Bunun tespiti ancak veteriner hekim kontrolünde yapılabilir. Öte yandan kedilerin ev yemekleri ile beslenmesi, yapılan en büyük hatalardan biri. Kedilerin de diğer tüm canlılar gibi farklı ihtiyaçları doğrultusunda dengeli bir beslenmeye ihtiyaçları var ve bu dengeli beslenmenin ev yemekleri ile karşılanması mümkün değil. Kediler için doğru, tam ve dengeli beslenme ancak onların ihtiyaçlarına özel tasarlanmış mamalar ile mümkün olabilir.”

Obezitenin kediler için büyük bir sorun teşkil ettiğini ve kedilerde bağışıklık sistemini baskılarken onkolojik hastalıklar da dahil olmak üzere birçok hastalığa kapı araladığını ifade eden Veteriner Hekim Murat Özhavala sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kedi sahiplerinin günlük rutinleri ve alışkanlıkları, kedilerinin yaşamlarını da etkiliyor çünkü aynı çevrede, benzer şartlarda yaşıyoruz. Bu noktada, aşırı kilo veya obeziteye bağlı sağlık risklerinden kaçınmanın en etkili yolu kesintisiz bir şekilde kilo kontrolü yapmaktır. Hastalandıktan sonra tedavi sürecine girmek, hayvan sahibi açısından hem maddi hem de duygusal anlamda oldukça yıpratıcı olabiliyor. O yüzden kedimizi ideal kilosunda tutarak obezite ilişkili hastalıklardan korumak oldukça önemli. Hastalık risklerini değerlendirerek bunları zamanında bertaraf etmek gerekiyor, bu noktada da doğru beslenme ve kilo yönetimi kilit rol oynuyor. Kedilerin eğilimine göre obeziteye mahal vermeyecek şekilde, günlük porsiyonlarını almalarını sağlamak gerekiyor. Bunun için mutlaka veteriner hekiminize danışarak bir beslenme programı hazırlamalısınız. Kilo takibi için düzenli veteriner hekim kontrolleri oldukça önemli. Fazla kilo, immün sistemi baskılar ve onkolojik hastalıklar da dahil olmak üzere kedinizi birçok hastalığa yatkın hale getirir.”

ARAŞTIRMALAR, KEDİ SAHİPLERİNİ OBEZİTE RİSKİNİ HAFİFE ALDIĞINI GÖSTERİYOR

İngiltere merkezli Liverpool Kliniği’nin gerçekleştirdiği araştırma, evcil hayvan sahiplerinin yüzde 44 ila 70’inin, hayvanlarının kilo problemini ve yaratacağı sağlık risklerini yeterince önemsemediğini gösteriyor. Evcil hayvanların oldukça az bir kısmı obezite tedavisi görürken; müdahale edilmediği durumlarda aşırı kilolu kedilerin hayat kaliteleri olumsuz etkileniyor ve yaşam süreleri kısabiliyor.

Konuyla ilgili konuşan Royal Canin Türkiye Bilimsel İletişim ve İlişkiler Müdürü Veteriner Hekim Tilbe Babakıray: “Kedi sahiplerinin yüzde 60’tan fazlası kedilerine mama verirken herhangi bir ölçüleme veya miktar ayarlamasında bulunmuyor. Ek olarak, araştırmalar, hayvan sahiplerinin kedileri yalvarma davranışı gösterdiği anlarda mama verme yoluyla bu davranışları yönettiklerini gösteriyor. Oysa, hayvanlarımızın yalvarma davranışı göstermesinin ardında her zaman açlık hissi veya mama ihtiyacı bulunmaz. Çoğunlukla, hayvan, sahibinin ilgisini istemektedir. Bu nedenle, evcil hayvanlarımızdaki yalvarma davranışlarını, hemen besleme yöntemine başvurmadan, onunla oyun oynayarak veya onu severek yönetebilmeliyiz. Kedilerde aşırı kilo, oturma pozisyonundan sosyal hayatlarına, psikolojilerinden sosyalleşmelerine kadar günlük hayatlarındaki pek çok olguyu etkiliyor. Tam ve dengeli beslenme, kediler için sahipleri ile kurabilecekleri daha anlamlı ilişkilere de zemin hazırlıyor. Royal Canin olarak, evcil hayvanlarda giderek artan aşırı kilo ve obezite kaynaklı sağlık risklerine her fırsatta dikkat çekerek, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin öneminin altını çiziyoruz,” dedi.

Her bir kedi ve köpeğin eşsiz özelliklere ve dolayısıyla farklı ihtiyaçlara sahip olduğunun altını çizen Royal Canin, sorumlu hayvan sahipliği konusunda farkındalığı artırabilmek ve doğru bilgi ile hayvan sahiplerini buluşturabilmek adına bugüne dek sayısız proje hayata geçirdi. Haziran ayı itibariyle Youtube üzerinden yayıma giren “Beslenme Bir Mamadan Fazlası” projesi ise, kilo yönetimi dahil olmak üzere hayvanlarda eklem sağlığı, böbrek sağlığı, alerji yönetimi, üriner sistem, kalp sağlığı gibi alanlarda toplamda 16 videoyu hayvan sahipleriyle buluşturuyor. Kedi ve köpeklerde yaygın görülebilen sağlık sorunlarını, alanında uzman veteriner hekimler tarafından mercek altına alan proje videolarına, markanın YouTube adresinden erişilebiliyor