Sonbahar ne zaman başlıyor? 2026 sonbahar ekinoksu tarihi

Mevsimlerin değişim tarihleri, özellikle yazın sona ermesiyle birlikte gündeme geliyor. Kuzey Yarım Küre’de sonbaharın başlangıcını belirleyen sonbahar ekinoksu, gece ve gündüz sürelerinin birbirine yaklaştığı önemli bir tarih olarak biliniyor. Peki 2026 yılında sonbahar ne zaman başlayacak, sonbahar ekinoksu hangi tarihte gerçekleşecek? İşte 2026 sonbahar ekinoksu tarihi ve merak edilen ayrıntılar...

2026 SONBAHAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 yılında astronomik sonbahar 23 Eylül 2026 Çarşamba günü başlayacak. Sonbaharın başlangıcını belirleyen eylül ekinoksu, Kuzey Yarım Küre'de yaz mevsiminin sona erip sonbahar döneminin başlaması anlamına geliyor.

SONBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

Ekinoks, Güneş'in gökyüzündeki görünür hareketi sırasında Dünya'nın ekvator düzlemi üzerinden geçtiği ve gece ile gündüz sürelerinin birbirine yaklaştığı dönemdir. Eylül ekinoksundan sonra Kuzey Yarım Küre'de geceler uzamaya, gündüzler ise kısalmaya başlar.

Bu tarih aynı zamanda astronomik sonbaharın başlangıcı olarak kabul edilir. Güney Yarım Küre'de ise aynı ekinoks ilkbaharın başlangıcını ifade eder.

SONBAHARDA GÜNDÜZLER KISALACAK MI?

Evet. 23 Eylül'deki ekinoksun ardından Kuzey Yarım Küre'de gündüz süreleri giderek kısalırken geceler uzamaya başlayacak. Türkiye de Kuzey Yarım Küre'de bulunduğu için sonbahar boyunca bu değişim gözlemlenecek.

Ancak ekinoks günü gece ve gündüzün her yerde tam olarak 12 saat olması beklenmez. Güneş'in doğuş ve batışının hesaplanmasında atmosferik kırılma ve Güneş'in diskinin görünür çapı gibi faktörler etkili olur.

2026 KIŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 yılının astronomik kışı ise 21 Aralık 2026'da başlayacak. İstanbul yerel saatine göre kış gündönümü 21 Aralık'ta saat 23.50'de gerçekleşecek. Böylece sonbahar mevsimi astronomik olarak sona ermiş olacak.