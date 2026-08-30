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Sonbahara geçişte artan halsizliğe son: Zihni ve bedeni dinç tutan 3 doğal formül

Sonbahara geçişte artan halsizliğe son: Zihni ve bedeni dinç tutan 3 doğal formül

30.08.2026 22:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sonbahara geçişte artan halsizliğe son: Zihni ve bedeni dinç tutan 3 doğal formül

Mevsim geçişlerinde havaların serinlemesiyle birlikte hissedilen ani halsizlik, motivasyon düşüklüğü ve sabah yorgunluğu günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Kimyasal takviyelere gerek kalmadan, doğanın sunduğu yöntemlerle enerjinizi yukarı taşımak mümkün. İşte mevsim geçişlerinde zinde kalmanızı sağlayacak 3 etkili yöntem...
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Yaz mevsiminin hareketli temposundan sonbaharın sakin ve serin havasına geçiş yaparken vücudun biyolojik saati bu değişime uyum sağlamakta zorlanabilir. Bu uyum süreci, hücrelerde enerji düşüşüne ve kronik bir yorgunluk hissine yol açar. Doğal yollarla bu geçişi çok daha dinamik ve enerjik atlatabilirsiniz.

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1. ZENCEFİL, LİMON VE BAL İLE METABOLİZMA UYARICI SABAH İKSİRİ

Zencefil vücut sıcaklığını artırarak kan dolaşımını hızlandırır; limon ve bal ise güne yüksek bir enerjiyle başlamayı sağlar.

Uygulama Yolu: Bir bardak ılık suya bir ince dilim taze zencefil, yarım limon suyu ve bir çay kaşığı bal eklenerek sabah aç karnına yavaş yavaş yudumlanarak içilir.

Metabolizma nazikçe uyarılır, bağışıklık sistemi güçlenir ve sabah sisi (zihinsel bulanıklık) tamamen dağılır.

2. BİBERİYE VE NANE YAĞI İLE ENERJİ VERİCİ DUŞ RUTİNİ

Biberiye ve nane, sinir sistemini uyandıran ve zihinsel odaklanmayı artıran en güçlü doğal aromaterapi bileşenleridir.

Uygulama Yolu: Sabah duş alırken duş jeline veya lifine birkaç damla saf biberiye yağı damlatılarak vücuda masaj yapılır; suyun sıcaklığı son dakikada biraz ılıklaştırılır.

Kan akışı hızlanır, kaslardaki sabah tutukluğu çözülür ve güne son derece dinamik bir başlangıç yapılır.

3. MELİSA VE PAPATYA ÇAYI İLE KALİTELİ UYKU GEÇİŞİ

Gündüz enerjisini yüksek tutmanın en temel şartı, gece uykusunun kalitesini artırarak bedenin tam anlamıyla dinlenmesini sağlamaktır.

Uygulama Yolu: Uyumadan 1 saat önce bir fincan papatya ve melisa otu çayı demlenerek ılık olarak tüketilir.

Sinir sistemi gevşer, derin uyku evresi kesintisiz sürer ve sabaha yorgun değil, zinde bir enerjiyle uyanılır.

İlgili Konular: #Sonbahar #halsizlik #Mevsim geçişi