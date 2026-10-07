Sonbaharda kuruyan saçlara doğal destek: Yıpranmış saçları canlandıran 7 bakım yağı

Mevsim değişikliği saç bakım alışkanlıklarını da değiştirmeyi gerektiriyor. Yazdan kalan yıpranmış ve kuru saçları daha yumuşak, parlak ve bakımlı göstermek için doğal yağlardan destek alınabiliyor. İşte sonbaharda kuru saçlara iyi gelebilecek 7 saç bakım yağı...

SAÇ BAKIM YAĞI NASIL KULLANILMALI?

Saç bakım yağlarını kullanırken miktar ve uygulama şekli önem taşır. Çok fazla yağ kullanmak saçın daha sağlıklı görünmesini sağlamaz. Aksine saçın ağırlaşmasına ve yağlı görünmesine yol açabilir.

Saç bakım yağı uygularken şu adımlar izlenebilir:

Saç tipine uygun bir yağ seçin.

Avuç içine az miktarda yağ alın.

Yağı iki elinizin arasında hafifçe dağıtın.

Öncelikle saçın boy ve uçlarına uygulayın.

Saçın ihtiyacına göre bir süre bekletin.

Ardından saçınızı uygun bir temizleyiciyle iyice arındırın.

Saçın yapısına göre uygulamayı belirli aralıklarla tekrarlayın.

Özellikle ince telli saçlarda yağ miktarını düşük tutmak gerekir. Kalın telli ve çok kuru saçlarda ise daha yoğun bir bakım uygulanabilir.