Soner Arıca'nın yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Soner Arıca kimdir? Soner Arıca kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

SONER ARICA KİMDİR?

Soner Arıca 7 çocuklu bir ailenin son üyesi olarak 5 Şubat 1966 tarihinde dünyaya geldi. 6 yaşında şeker hastalığı nedeniyle babasını kaybetti. İlkokulu Fatsa'da, Sakarya ve Dumlupınar İlkokullarında okudu. Ortaöğrenimini Fatsa Ortaokulunda tamamladıktan sonra Şişli Kolejinde lise eğitimini yapmak üzere İstanbul'a geldi. Lise eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü kazandı.

İlk albümü "Bir Umut", 1992 yılında çıktı. 2002 yılında Bursa'da özel bir tiyatroda Love Story'nin başrolünde oynadı ve bu ilk tiyatro deneyiminde çok başarılı oldu. 2008 yılında Abdullah Şahin Tiyatrosu'nda Çılgın Yenge, 2009 yılında yine Abdullah Şahin Tiyatrosu'nda Üvey Karım ve 2011 yılında Adım Tiyatro'da Kanlı Nigar oyunlarıyla tekrar tiyatro sahnesine çıktı. 2005 yılında uzun zamandır üzerinde çalıştığı romanı "Belki de Hiç Unutmadım" yayımlandı.

SONER ARICA VE KADİR İNANIR'IN NESİ OLUYOR?

Soner Arıca, Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın yeğenidir.

LEVENT İNANIR SONER ARICA KARDEŞ Mİ?

Soner Arıca, teknik direktör Erdoğan Arıca'nın ve oyuncu Levent İnanır'ın kardeşidir.