Pankreas kanseri tedavisi gören 67 yaşındaki ünlü müzisyen Soner Olgun’un sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. Peki, Soner Olgun kimdir, nereli, kaç yaşında? Soner Olgun'un sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir?

SONER OLGUN KİMDİR?

Soner Olgun, 18 Haziran 1959 tarihinde Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Fethiye'de tamamlayan Olgun, daha sonra Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Yükseköğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık bölümünde tamamladı.

Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan Soner Olgun, özellikle taverna müziği ve Türk Halk Müziği'nin modern yorumlarıyla tanındı.

SONER OLGUN'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Soner Olgun’a yaklaşık 2025’in ilkbaharında pankreas kanseri teşhisi konulduğu öğrenilmişti. Sanatçı, tedavi sürecinde ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi gördü. Olgun, Aralık 2025’te yaptığı açıklamada tedavilerinin tamamlandığını ve doktorların takibinde olduğunu belirtmişti. O dönemde sağlık durumunun iyi olduğunu, müzik çalışmalarına ve sahne programlarına devam ettiğini söylemişti. Sanatçı “Doktorların önerdiği bütün tedavileri aldık. Ameliyatımız yapıldı” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak 14 Eylül 2026 tarihli açıklamalarda Olgun’un sağlık durumunun ağırlaştığı bilgisi yer aldı. Sanatçı 30 Ağustos’ta yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve 1 Eylül’de yoğun bakıma alındı.

Olgun’un eski eşi Özlem Koldaş, sanatçının bilincinin açık olduğunu ve kızını gördüğünde “Beni buradan çıkarın” dediğini aktardı. Koldaş, doktorların değerlendirmesi ve ailenin kararıyla Olgun’un daha sonra evine götürüldüğünü belirtti. Sanatçının evinde 24 saat hemşire gözetiminde tutulduğu ve durumunun kritik olduğu ifade edildi.