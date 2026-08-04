Sönük ve cansız saçlara hacim kazandırın: Doğal yöntemlerle daha dolgun saçlar

Saçların sönük durması genellikle saç tellerinin ağırlık yapması, sebum dengesinin bozulması veya köklerin yeterince havalanmamasından kaynaklanır. Saç yapınıza zarar vermeyen doğal formüllerle saç tellerini kalınlaştırabilir ve gün boyu kalıcı bir dolgunluk elde edebilirsiniz.

1. KARBONATLI ŞAMPUAN KARIŞIMI İLE KÖK HAVALANDIRMA

Saç diplerinde biriken şekillendirici kalıntıları ve fazla yağ, saçın sönmesine yol açar. Karbonat bu kalıntıları derinlemesine temizleyerek köklerin kabarmasını sağlar.

Uygulama Yolu: Avuç içine aldığınız normal şampuanın içerisine çay kaşığının ucuyla karbonat eklenerek saç diplerine masajla uygulanır ve bol suyla durulanır. (Not: Haftada bir kez uygulanması yeterlidir.)

Derinlemesine arınmış saç dipleri, havalanmış kökler ve anında hacim kazanmış saç telleri elde edilir.

2. PİRİNÇ SUYU DURULAMASI İLE TEL KALINLAŞTIRMA

Pirinç suyu, içerdiği zengin amino asitler ve vitaminler sayesinde saç tellerini kaplayarak daha kalın ve dolgun görünmelerine yardımcı olur.

Uygulama Yolu: Yarım çay bardağı pirinç bir bardak suda 15 dakika haşlandıktan sonra suyu süzülür ve soğutulur. Şampuanlama sonrası saçlara dökülerek 10 dakika bekletilir ve durulanır.

Güçlenmiş, kırılmaya karşı dirençli ve tok duran hacimli saçlar sağlanır.

3. YUMURTA AKI VE LİMON SUYU MASKESİ

Saçlardaki aşırı yağlanma saçın sönmesine neden olur. Yumurta akı fazla yağı alırken, limon suyu saça canlılık katar.

Uygulama Yolu: Bir yumurtanın akı ile yarım limonun suyu iyice çırpılarak saç diplerine fırça yardımıyla sürülür. 15 dakika bekletildikten sonra ılık suyla şampuanlanır.

Yağlanması giderilmiş, kökten uca dik duran ve hacimli bir saç görünümü ortaya çıkar.