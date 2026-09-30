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Sosyal izolasyon sinir sistemini tetikte tutuyor: Uzun süreli yalnızlığın nörolojik ve psikolojik zararları
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Sosyal izolasyon sinir sistemini tetikte tutuyor: Uzun süreli yalnızlığın nörolojik ve psikolojik zararları

30.09.2026 11:48:00
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İHA
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Sosyal izolasyon sinir sistemini tetikte tutuyor: Uzun süreli yalnızlığın nörolojik ve psikolojik zararları

Uzun süreli yalnızlığın beynin sosyal çevreyi tehditkar algılamasına ve sinir sisteminin sürekli tetikte kalmasına yol açtığını belirten Uzman Klinik Psikolog Beste Çokavgil, bu durumun uyku, dikkat ve tahammül problemlerini beraberinde getirdiğini söyledi. Çokavgil, beynin muhtemel tehditlere odaklanmasının zihinsel yorgunluk ve öğrenme güçlükleri oluşturduğunu, ancak doğru adımlarla bu sürecin geri döndürülebileceğini vurguladı.

Sosyal izolasyon sinir sistemini tetikte tutuyor: Uzun süreli yalnızlığın nörolojik ve psikolojik zararları

Modern yaşamda giderek yaygınlaşan sosyal izolasyon ve uzun süreli yalnızlık, bireylerin yalnızca psikolojisini değil, bilişsel ve nörolojik süreçlerini de doğrudan etkiliyor. Yalnız kalan bireyler çevreden gelen sinyalleri farklı yorumlamaya başlıyor.   

Sosyal izolasyon sinir sistemini tetikte tutuyor: Uzun süreli yalnızlığın nörolojik ve psikolojik zararları

BEYİN SÜREKLİ "TEHDİT" ALGISINDA

Uzman Klinik Psikolog Beste Çokavgil, uzun süreli yalnızlığın beynin algı dünyasında oluşturduğu değişimi şöyle açıklıyor:

"Uzun süreli yalnızlık, beynimizin sosyal çevreyi daha tehditkar algılamasına sebep olabiliyor. Bu noktada kişi, diğer insanların sözlerini ya da davranışlarını aşırı analiz etme eğiliminde olabiliyor."

Sosyal izolasyon sinir sistemini tetikte tutuyor: Uzun süreli yalnızlığın nörolojik ve psikolojik zararları

BELİRSİZLİKLER DIŞLANMA VE REDDEDİLME OLARAK ALGILANIYOR

Sinir sisteminin sürekli tetikte çalıştığını belirten Çokavgil:

"Belirsiz olan bir olayı ya da durumu maalesef dışlanma veya reddedilme olarak yorumlayabiliyoruz. Sürekli tetikte olunduğu için sinir sistemimiz daha aktif çalışıyor; bu da uyku problemleri, tahammülsüzlük ya da zihinsel yorgunluk olarak ortaya çıkabiliyor."

Sosyal izolasyon sinir sistemini tetikte tutuyor: Uzun süreli yalnızlığın nörolojik ve psikolojik zararları

Beynin tüm kaynaklarını muhtemel tehdit algılarına yöneltmesinin zihinsel performansı düşürdüğünü ifade eden Uzman Psikolog, yalnızlığın zihinsel süreçlere etkisine dikkat çekiyor:

"Beynimizin önemli bir kısmı muhtemel sosyal tehditlere odaklandığı için hafıza, öğrenme ve dikkat problemleri de yaşanabiliyor."

Sosyal izolasyon sinir sistemini tetikte tutuyor: Uzun süreli yalnızlığın nörolojik ve psikolojik zararları

Hafıza ve dikkat problemlerinin geri döndürülebilir olduğunun altını çizen Beste Çokavgil, çözüm yollarını şöyle sıralıyor:

"Tabii ki bunlar kalıcı durumlar değil. Düzenli bir sosyal çevre, sağlıklı sosyal bağlar ve gerektiğinde psikolojik destek aldığımız zaman beynimiz yeniden bağ kurmayı öğrenebilir. İnsan sosyal bir varlık ve sosyalleşmek bizim için hayati önem taşıyor."

İlgili Konular: #yalnızlık

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