Sosyal izolasyon sinir sistemini tetikte tutuyor: Uzun süreli yalnızlığın nörolojik ve psikolojik zararları

Modern yaşamda giderek yaygınlaşan sosyal izolasyon ve uzun süreli yalnızlık, bireylerin yalnızca psikolojisini değil, bilişsel ve nörolojik süreçlerini de doğrudan etkiliyor. Yalnız kalan bireyler çevreden gelen sinyalleri farklı yorumlamaya başlıyor.

BEYİN SÜREKLİ "TEHDİT" ALGISINDA Uzman Klinik Psikolog Beste Çokavgil, uzun süreli yalnızlığın beynin algı dünyasında oluşturduğu değişimi şöyle açıklıyor: "Uzun süreli yalnızlık, beynimizin sosyal çevreyi daha tehditkar algılamasına sebep olabiliyor. Bu noktada kişi, diğer insanların sözlerini ya da davranışlarını aşırı analiz etme eğiliminde olabiliyor."

BELİRSİZLİKLER DIŞLANMA VE REDDEDİLME OLARAK ALGILANIYOR Sinir sisteminin sürekli tetikte çalıştığını belirten Çokavgil: "Belirsiz olan bir olayı ya da durumu maalesef dışlanma veya reddedilme olarak yorumlayabiliyoruz. Sürekli tetikte olunduğu için sinir sistemimiz daha aktif çalışıyor; bu da uyku problemleri, tahammülsüzlük ya da zihinsel yorgunluk olarak ortaya çıkabiliyor."

Beynin tüm kaynaklarını muhtemel tehdit algılarına yöneltmesinin zihinsel performansı düşürdüğünü ifade eden Uzman Psikolog, yalnızlığın zihinsel süreçlere etkisine dikkat çekiyor: "Beynimizin önemli bir kısmı muhtemel sosyal tehditlere odaklandığı için hafıza, öğrenme ve dikkat problemleri de yaşanabiliyor."