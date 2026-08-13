Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sosyal medyada görüp akın ediyorlar! Erzincan’ın saklı yaylası

Sosyal medyada görüp akın ediyorlar! Erzincan’ın saklı yaylası

13.08.2026 11:19:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Sosyal medyada görüp akın ediyorlar! Erzincan’ın saklı yaylası

Erzincan'ın Kemah ilçesindeki Munzur Dağları eteklerinde bulunan 2 bin 500 rakımlı Sohmarik Yaylası, el değmemiş doğası ve zengin yaban hayatıyla dikkat çekiyor. Ulaşımı zorlu olduğu için "saklı cennet" olarak nitelendirilen yayla, son dönemde doğaseverlerin, kampçıların ve fotoğrafçıların uğrak noktası haline geldi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

 Erzincan'ın Kemah ilçesinde Munzur Dağları eteklerinde yaklaşık 2 bin 500 metre rakımda bulunan Sohmarik Yaylası, doğal güzellikleri ve zengin yaban hayatıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Girlevik Şelalesi, Otlukbeli Krater Gölü, Dumanlı Tabiat Parkı ve Kemaliye gibi doğal güzellikleriyle öne çıkan Erzincan'da, Sohmarik Yaylası da son dönemde ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Image

Rengarenk çiçeklerle kaplanan yaylada, yüksek kesimlerde erimeyen karlar, dereler ve doğal yaşam görsel şölen sunuyor.

Göçerlerin koyun sürülerini otlattığı yayla, ulaşımın zorlu olması nedeniyle "saklı cennet" olarak nitelendiriliyor. Sosyal medyada yaylaya ait görüntüleri gören yerli ve yabancı doğaseverler bölgeye gelerek doğa yürüyüşü ve kamp yapıyor.

Image

Fotoğrafçılar ile belgesel çekimi yapan görüntü yönetmenlerinin de ilgisini çeken Sohmarik Yaylası, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatıyla dikkati çekiyor.

Yaylada koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri ve yaban keçilerinin yanı sıra boz ayı, vaşak, kurt, tilki ve çeşitli keklik türleri de yaşamını sürdürüyor.

İlgili Konular: #Erzincan