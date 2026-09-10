Sosyal medyadaki '80'ler akımı'na KVKK'dan tehlike uyarısı: Biyometrik verileriniz risk altında

Sosyal medya platformlarında kullanıcıların güncel fotoğraflarını yapay zeka yardımıyla 1980’li yılların görsel tarzına uyarladığı "80'ler akımı", kişisel verilerin güvenliği tartışmalarını beraberinde getirdi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), söz konusu akım kapsamında kullanılan yapay zeka uygulamalarının dijital mahremiyet açısından önemli riskler barındırdığını duyurdu.

Kullanıcıların eski stil görseller elde etmek amacıyla fotoğraflarını sisteme yüklemesinin kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında ihlallere yol açabileceği ifade edildi.

"HATIRALAR YAŞASIN, SİZE AİT OLAN SİZDE KALSIN"

Yapay zeka platformlarına görsel aktarılmadan önce uygulamaların erişim izinlerinin ve veri politikalarının incelenmesi gerektiğine dikkati çeken KVKK, fotoğrafların işlenme amaçlarının kontrol edilmesinin önemini vurguladı.

Kurum tarafından yapılan değerlendirmede şu hususlara dikkat çekildi:

"Uygulamaların, yüklenen fotoğraflar üzerinden kullanıcıların biyometrik verilerini işleme riski bulunmaktadır. Kullanıcılar, kişisel verilerinin ve görsellerinin hangi amaçlarla saklandığı, işlendiği veya üçüncü taraflarla paylaşılabileceği konusunda mutlaka bilgi edinmelidir. Hatıralar yaşasın, size ait olan sizde kalsın."

Emniyet ve veri güvenliği uzmanları da benzer yapay zeka trendlerinde kullanıcıların dijital ayak izlerini ve biyometrik kimlik bilgilerini korumak adına izin süreçlerinde seçici davranmaları gerektiğini hatırlatıyor.