Sosyal medyadaki 'cam cilt' akımına uzman uyarısı: Filtreli görüntüler ergenleri tehlikeye atıyor

Sosyal medya platformlarında yayılan "Benimle Hazırlanın" videoları, ergenlik çağındaki gençler arasında yetişkinlere yönelik ağır cilt bakım rutinlerini popüler hale getirdi. Uzman tavsiyeleri yerine sosyal medya fenomenlerinin önerilerine öncelik veren gençler, pürüzsüz ve "cam gibi" bir cilde ulaşmak uğruna cilt sağlıklarını riske atıyor.

Dermatoloji uzmanı Dr. Jonathan Kentley, sosyal medyadaki en endişe verici unsurun "sürekli gerçekçi olmayan güzellik standartlarının paylaşılması" olduğunu ifade etti.

"CAM GİBİ CİLT DİYE BİR ŞEY YOK"

Filtreli görüntülerin gençlerde hatalı bir beklenti oluşturduğunu belirten Dr. Kentley, "Binlerce hasta gördüm ama 'cam gibi cilde' sahip birini hiç görmedim. Bence böyle bir şey yok ve bu aşırı filtrelenmiş görüntüler yüzünden çocuklar bunun ulaşılabilir olduğunu düşünüyor. Gözenekler, siyah noktalar, leke ve kızarıklıklar ergenlik çağındaki cilt için son derece normaldir" değerlendirmesinde bulundu.

GÖRÜNMEYEN TEHLİKE: CİLT BARİYERİNİN AŞINMASI

13-18 yaş arasındaki gençlerin yüzde 80'inden fazlasının ergenlikte akne sorunu yaşadığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Zainab Laftah ise sorunun temelinde hormonların ve yağ üretiminin yattığını aktardı.

Aktif asitlerin, serumların ve peeling ürünlerinin kontrolsüz kullanımının tehlikelerine değinen uzmanlar; gençlerin cilt bariyerinin henüz gelişim aşamasında olduğunu vurguladı. Aşırı ürün kullanımının ergenlerde cilt bariyerini aşındırarak "perioral dermatit" vakalarında patlamaya yol açtığı ve akneyi daha da şiddetlendirdiği kaydedildi.

UZMANLARDAN ERGENLİK ÇAĞI CİLT BAKIMI İÇİN 5 ALTIN KURAL

Uzmanlar Dr. Zainab Laftah ve Dr. Jonathan Kentley, gençlerin uygulaması gereken doğru bakım adımlarını şu şekilde sıraladı:

Rutininizi basit tutun: Karmaşık adımlar yerine sadece üç temel ürüne ihtiyacınız var: Nazik bir temizleyici, kokusuz bir nemlendirici ve en az SPF 30 korumalı güneş kremi. Kat kat ürün kullanmaktan kaçının: Yüksek oranlı asitler, retinoidler ve soyucu serumlar cilt bariyerini yıpratır ve iltihaplanmaya neden olur. Beslenme ve uykuya dikkat edin: Şekerli ve beyaz karbonhidratlı gıdalar ile peynir altı suyu proteini (whey) içeren takviyeler akne ataklarını tetikler. Yetersiz uyku ise stres hormonu kortizolu artırarak sivilce oluşumunu hızlandırır. Sivilceleri sıkmayın: Sivilceleri patlatmak iltihabı daha derine iter, leke ve yara izi bırakır. Yüzeydeki sivilceler için hidrokolloid akne bantları koruyucu bir bariyer oluşturur. Uzman yardımı alın: Ağrılı kistik veya iz bırakan akne durumlarında sosyal medyadaki tartışmalar yerine mutlaka bir dermatoloğa başvurun.

ERKEK ÇOCUKLARINDA TIRAŞ TAHRİŞİNE DİKKAT

Erkek ergenlerde artan androjen hormonu nedeniyle cildin daha yağlı olabileceğini ifade eden Dr. Kentley, tıraşın da ekstra tahriş yarattığını belirtti. Hatalı tıraşın "folikülit" adı verilen kıl kökü iltihabına yol açtığını söyleyen Kentley; tıraşın duş sonrasında buharla yumuşamış cilde, tıraş fırçası ve kayganlaştırıcı ürünler eşliğinde, her zaman tüylerin uzama yönüne doğru yapılması gerektiğini vurguladı.