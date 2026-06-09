Sosyal medyanın sinsi miti çürüdü: Şeker gerçekten 'zehirli' mi? Bilim son noktayı koydu!

Sağlıklı beslenme ve diyet akımlarının dijital platformlarda geniş kitlelere ulaştığı günümüzde, besin maddelerine yönelik bilgi kirliliği de aynı oranda artış gösteriyor. Özellikle sosyal medya platformlarında popülerlik kazanan bazı influencer’lar tarafından "sıvı veya katı zehir" olarak nitelendirilen şeker, tıp dünyası tarafından yeniden masaya yatırıldı. İngiltere’nin köklü eğitim kurumlarından Londra King's College bünyesinde çalışmalarını sürdüren Klinik Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Dr. Emily Leeming, şekerin doğası gereği ölümcül bir toksin olduğu yönündeki iddiaların bilimsel gerçeklerle bağdaşmadığını deşifre etti.

KONTROLLÜ LABORATUVAR DENEYLERİ: KALORİ EŞİTSE ŞEKER KİLO ALDIRMIYOR

Beslenme uzmanları, şekerli gıdaların diyetten çıkarılmasıyla bireylerin kendilerini daha zinde hissetmelerinin arkasında yatan biyolojik mekanizmayı açıkladı. Dr. Emily Leeming, bu durumun şekerin moleküler olarak ortadan kalkmasından ziyade, endüstriyel olarak aşırı işlenmiş (ultra-processed) abur cuburların kesilmesiyle ilgili olduğunu belirtti. Bu gıdalar hayatımızdan çıktığında, yerini alan lifli ve doğal besinler diyet kalitesini yükseltiyor.

Klinik ortamlarda yürütülen kontrollü çalışmalar ise ezber bozan sonuçlar ortaya koydu. Günlük kalori alım miktarlarının birebir eşit tutulduğu denek gruplarında, yüksek oranda şeker içeren diyet modellerinin; kilo kaybını, metabolizma hızını veya majör sağlık parametrelerini doğrudan kötüleştirmediği saptandı. Uzmanlar, taze sebze, meyve ve tam tahılların tüketilmemesi durumunda besinsel bir zafiyet doğacağını, ancak bu denklemde şekerin tek başına kronik hastalıkların birincil faili ilan edilmesinin bilimsel bir yanılgı olduğunu vurguluyor.

ASIL TEHLİKE HÜCRESEL YAĞLANMA: "AGES" TOKSİNLERİ NASIL TETİKLENİYOR?

Şekerin tıp dünyasındaki kötü şöhretinin asıl nedeni, bu maddeyi barındıran endüstriyel gıdaların kontrolsüz bir kalori yüküne sahip olmasıdır. Bireyin günlük enerji ihtiyacının üzerinde kalori tüketmesi, vücutta kronik inflamasyon (iltihaplanma) göstergelerini tırmandırıyor. Sürekli olarak aşırı şeker tüketimine bağlı olarak kan şekerinin kronik şekilde yüksek seyretmesi ise damar yapısını bozan sinsi bir süreci başlatıyor.

Klinik analizlere göre, kanda sürekli yüksek düzeyde bulunan glukoz, tıp literatüründe AGEs (İleri Glikasyon Son Ürünleri) olarak adlandırılan zararlı toksinlerin hücresel düzeyde birikmesine yol açıyor. Doğrudan erken yaşlanma, damar sertliği ve organ deformasyonlarıyla ilişkilendirilen bu toksik süreç, ara sıra tüketilen ilave şekerlerden ziyade, beslenme disiplini olmayan bireylerdeki kronik kan şekeri yüksekliğinden besleniyor. Dolayısıyla buradaki asıl tehdidin şeker molekülünün kendisi değil, sürekli yüksek seyreden glisemik tablo olduğu belirtiliyor.

HARVARD VE SAĞLIK KILAVUZLARI ONAYLADI: MEYVE ŞEKERİ TUZAĞA DAHİL DEĞİL

Beslenme tıbbında en büyük ve tehlikeli yanılgılardan biri de taze meyvelerin barındırdığı fruktoz sebebiyle beslenme programlarından tamamen çıkarılmasıdır. Sağlık otoriteleri, tüm tatlı yiyeceklerin biyolojik etkilerinin aynı olmadığının altını çiziyor. Uluslararası sağlık kılavuzları, bisküvi, gofret gibi paketli ürünlere sonradan eklenen ve "serbest şeker" olarak tanımlanan maddelerin günlük tüketim sınırını maksimum 30 gram olarak çiziyor. Hazır meyve suları da lif kalkanından mahrum olduğu için bu sınırlamaya dahil ediliyor.

Ancak bütün halindeki taze meyveler bu tehlikeli kategorinin tamamen dışında yer alıyor. Dr. Emily Leeming, meyvelerdeki doğal şekerin, bitkinin sinsi ve güçlü lif yapısı (matris) içinde hapsedilmiş olduğunu hatırlatarak şu kritik uyarıda bulundu: "Sosyal medyada insanların 'şeker oranı yüksek, meyve yemeyin' şeklinde tavsiyeler verdiğini görmek tıp bilimi adına endişe verici. Bu kesinlikle yanlış ve tehlikeli bir yönlendirmedir. Meyveler lif, vitamin, mineral ve antioksidan depolarıyla birlikte gelir; buradaki lifler şekerin kana karışma hızını yavaşlatarak insülin direncini engeller." Kalp sağlığını korumak ve obeziteyle mücadele etmek isteyen yurttaşların, safsatadan uzak, bütünsel ve dengeli bir beslenme modelini benimsemeleri gerektiği önemle hatırlatılıyor.