Sporun karaciğere etkisi cinsiyete göre değişiyor: Dayanıklılık egzersizi erkek ve kadın karaciğerini farklı moleküler yollardan iyileştiriyor

Tıp, metabolizma ve spor fizyolojisi dünyasında, egzersizin hücresel organeller üzerindeki cinsiyete bağlı biyolojik etkilerine ilişkin ezber bozan bir araştırma kamuoyuna duyuruldu. Missouri Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları liderliğinde yürütülen çalışma, dayanıklılık gerektiren sporsal aktivitelerin karaciğer dokusundaki metabolik adaptasyonlarını inceledi. Cell Reports dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanları, düzenli egzersiz antrenmanlarının hücresel enerji santrali olan mitokondri içindeki "Krebs döngüsü" proteinlerini nasıl değiştirdiğini haritalandırdı.

KADINLAR YENİ PROTEİN ÜRETİYOR, ERKEKLER MEVCUT YAPIYI DEĞİŞTİRİYOR

Araştırmanın başyazarı Dr. Scott Rector ve ekibi, dayanıklılık egzersizinin her iki cinsiyette de karaciğer sağlığını koruduğunu ancak bu adaptasyonun hücresel yollarının farklılaştığını saptadı.

Dişi canlılarda egzersiz sonrasında enerji döngüsünden sorumlu yepyeni proteinlerin sentezlendiği görülürken; erkek canlılarda mevcut proteinlerin kimyasal reaksiyonlarla modifiye edilerek hücresel yapının yeniden düzenlendiği belgelendi. Uzmanlar, iki mekanizmanın da karaciğer metabolizmasını mükemmel seviyeye ulaştırdığını bildirdi.

KARACİĞER YAĞLANMASI, KOLESTEROL VE SİROZ RİSKİ GERİLİYOR

Klinik analizler, dayanıklılık egzersizlerinin cinsiyet fark etmeksizin karaciğer yağlanmasını belirgin şekilde düşürdüğünü, doku hasarı ve siroz habercisi olan fibrozis (bağ dokusu sertleşmesi) belirteçlerini sildiğini gösterdi.

Erkek bireylerde egzersizle birlikte kolesterolün vücuttan atılım hızının kadınlara kıyasla daha yüksek gerçekleştiği saptandı. Sporun karaciğerdeki bu metabolik makineyi doğrudan iyileştirdiği kaydedildi.

MASLD (YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI) HASTALARINA KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ SPOR REÇETESİ

Tıp dünyasında eski adıyla alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı olarak bilinen ve günümüzde obezite tırmanışıyla küresel bir pandemiye dönüşen MASLD (Metabolik Disfonksiyon İlişkili Steatotik Karaciğer Hastalığı), ilerleyen safhalarda siroz ve karaciğer kanserine yol açabiliyor.

Missouri Üniversitesi uzmanları, elde edilen hücresel verilerin MASLD hastalarında standart egzersiz programları yerine cinsiyete, hormon yapısına ve metabolik profile uygun "kişiselleştirilmiş tedavi ve egzersiz reçetelerinin" hazırlanmasını sağlayacağını duyurdu.